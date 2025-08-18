垃圾分類下一步 彰化市將推動資源回收「分日分類」

彰化市清潔隊部有提供全年無休的定點收運，民眾必須自行做到細分類。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/08/18 22:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕垃圾分類下一步？彰化市長林世賢表示，為了讓垃圾能持續減量，但眼見資源垃圾回收清運已超過回收車的承載量，因此，彰化市計畫將推動資源回收「分日分類」，由於全市沿路收運垃圾共分成18條路線，初步評估將以紙容器與紙類為試辦目標。

林世賢強調，地球只有一個，垃圾分類一定要做，才能讓資源回收進行再利用，減輕大量垃圾焚燒為地球所帶來的負擔。由於彰化縣去年推出垃圾分類新制，讓回收量大幅成長，這對環境來說是好事，但因為回收車的容量有限，確實已成為清潔隊收運垃圾最大考驗。

林世賢指出，由於彰化市人口約有22萬人，加上還有大量的機關與學校，目前在全年無休的晨間定點垃圾收運部分，這已做到資源回收細分類，減輕隊員進行二次細分類的負擔。但在沿路收運垃圾部分，因為全市範圍大，從蛋黃區到郊區，區域差異性大，加上共有18條路線，確實要先做好評估，不排除以區域或是單項回收種類來先試辦，這都是在評估範圍之內。

彰化市清潔隊長張筱薇表示，彰化市的回收車所收資收品的最大宗為紙類與紙容器，加上，所佔空間比較大，考慮先將這兩類來納入「分日分類」試辦計畫。

目前彰化縣已實施資源回收「分日分類」的有，福興鄉全面實施，和美鎮則是市區和東、和西、和南、和北等4里試辦，採取不懲罰、不拒收方式來推動。

彰化市草仔埔垃圾轉運站，以往在焚化爐歲休期間都是高高的垃圾山，今年在垃圾減量下，垃圾山不見了。（彰化環保局提供）

