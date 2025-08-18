為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃美館人行空橋吊裝 中壢高鐵南路2路口8/19起施工管制

    配合桃園市立美術館人行空橋吊裝，中壢高鐵南路將實施第4至6階段施工管制。（記者李容萍攝）

    2025/08/18 22:27

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理「桃園市立美術館新建工程─人行連通空橋工程」，已於今年6月28日起開始進行空橋鋼構吊裝作業，中壢區高鐵南路二段公園路及文德路2個路口處，於本月19日起實施第4至第6階段施工管制。

    新工處表示，美術館人行連通空橋工程於去年12月開工，主要功能銜接桃園市立美術館本館及兒童美術館，以提升行人通行安全與兩館間連結便利性，為配合此吊裝工程，自今年6月28日起開始執行，預計於8月19日完成前3階段作業，並自8月19日起進入第4至第6階段管制，預計於9月15日完成。

    各階段施工期間與管制範圍如下：

    第4、5階段：施工期間為8月19日至9月9日，每日晚上10點至清晨6點管制「高鐵南路二段東向內側第1、第2、第3快車道（自公園路起至文德路止）」；24小時全時段管制「高鐵南路二段東向內側第3快車道（自公園路起至文德路止）」。

    第6階段：施工期間為9月10日至15日，24小時全時段管制「高鐵南路二段東向慢車道（自公園路起至文德路止）」。

    新工處提醒，本案因應防颱需求調整期程，各階段仍可能因天候影響或工程進度而彈性調整，施工期間將階段性占用部分車道，施工路段速限調降為時速30公里，請用路人配合交管人員指引、留意交維告示，小心慢行，施工期間造成不便，敬請見諒。

