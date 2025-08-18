彰化縣又見垃圾「整車退運」！清潔隊員皮皮剉

員林市因為被查到單袋有28個資收品遭整車退運，其中以紙容器與塑膠薄片居多。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣自去年7月實施垃圾分類新制，提高整車退運標準，上路的第一個月總計退運18車，讓各清潔隊全都上緊發條。但最近3個月卻出現「彈性疲乏」，今年6月迄今已退運7車，被抽驗破袋的未回收資收品以紙容器、薄片塑膠居多，令各清潔隊都皮皮剉！

環保局表示，去年7月起下修垃圾整車退運標準，也就是調降抽驗單袋垃圾裡頭，只要有資收品12個不合格與30％廚餘就退運，總計退運新制上路以來到迄今，共退運46車，這段期間只有4個月是掛零。

根據退運新制上路以來大約14個月的統計，退運車次最多的是彰化市5車，秀水鄉與鹿港鎮則以4車居次，而田尾鄉、埤頭鄉與線西鄉則是保持「零退運」紀錄。而以單月來看，去年7月新制上路第一個月，以退運18車次最多，其次是今年4月的8車次居次，但近來3個月的垃圾退運情況又有升溫情況，遭退運車次不乏見到連最早推動回收的寶特瓶都大量出現了！

環保局指出，最近3個月遭退運的鄉鎮市，分別是彰化市、鹿港鎮、花壇鄉、大村鄉、芬園鄉、秀水鄉與員林市，除了鹿港鎮退運理由是生熟廚餘超過單袋3成以外，其餘都是資收品超過12個，員林有28件、彰化市有24件，芬園23件，大村與花壇有19件，秀水有16件。

由於垃圾整車退運就要全數破袋，再逐一進行檢查與分類，各清潔隊想到就頭皮發麻，環保局強調，垃圾整車退運標準將會繼續執行，希望民眾一起做好分類。

彰化縣環保局進行垃圾抽驗，只要單袋超過12個資收品或是廚餘高於3成就會整車退運。（彰化縣政府提供）

