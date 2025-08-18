一家4口電費近5000元 網友好奇「很貴嗎」？

有網友好奇2個月電費近5000元，是否會太貴。（資料照）

2025/08/18 23:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著進入夏季電價收費，民眾對於帳單金額也有感增加。不過，近日有民眾好奇，4位成員、3房1廳2衛的房型，2個月要繳4898元的電費，「這樣電費很貴嗎？」

1名女網友近日在網路論壇Dcard發文表示，自己一家4口住在3房1廳2衛的房子裡，從6月3日至8月4日，共2個月的時間，電費要高達4898元，近5000元的費用，讓原PO詢問，「這樣電費很貴嗎？」

請繼續往下閱讀...

從原PO分享的照片來看，這2個月的用電量為1343度，雖然比去年同期的1446度少，但還是比上期多了308度。文章一出，許多人都說到「感覺還好，我自己一個人住就五千多了」、「4房24小時冷氣全開，這期繳2萬多」、「一個月2400，還好吧」、「還好吧，冷氣冰箱網路電腦，這樣不算貴」。

不過，還是有其他網友提出「驚呆了，我們超過兩千我媽就會跳出來唸爆全家了……」、「我家透天住6個人，電費一期大約3800-4000」、「相當貴，妳可以加開電扇，循環好冷氣就不用開這麼冷了」、「反正我覺得是可以觀察一下哪些電器特別耗電」等，其他不同的看法。

