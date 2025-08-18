為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    助弱勢培力自立 芥菜種會高雄南區習藝所啟用

    基督教芥菜種會南區習藝所開幕，為社區需要者提供人生翻轉的機會。（芥菜種會提供）

    2025/08/18 23:05

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕基督教芥菜種會南區習藝所今（18）日在高雄啟動，芥菜種會執行長李肇家表示，南區習藝所的成立，讓社區需要者不只學得一技之長，更有實習場域及工作機會，實現經濟自立。

    芥菜種會近年積極將習藝所營運模式複製全台，推動以工「帶振」理念，今天舉行南區習藝所啟用典禮。

    高市社會局長蔡宛芬表示，芥菜種會在高雄成立習藝所，讓南部的脆弱家庭有培力機會，她說，芥菜種會在高雄市給予脆弱家庭及新住民很多幫忙，以公私合力的方式，讓高雄成為一個共融的大家庭。

    罹患血癌、40多歲的阿萍，生病後因體力下滑，無法勝任長時間工作，家中生活一度陷入困境。她在參與咖啡烘焙輕食班後，如今已能在南區習藝所「樂熱心輕食店」服務顧客。新住民姊妹娜娜則因參與清潔服務訓練班，進而加入芥菜種會成立的清潔服務勞動合作社，同時也藉由縫紉培力接單，得到經濟幫助，獲得一份彈性工時的工作。

    南區習藝所整合咖啡輕食、烘焙、縫紉、清潔與熟齡導師等不同培力方案，打造多元就業與自立支持平台。其中，一樓的「樂熱心輕食店」為新住民與熟齡者提供實務訓練機會；二樓縫紉工坊則積極開發與設計商品，目前已有6位以工「帶振」者能每月穩定獲得超過7000元補充收入；三樓社區教室舉辦「中高齡專業萃取」培力班，組成「銀齡導師團」，實踐跨世代的扶立與經驗傳承。

    相關資訊可上「基督教芥菜種會」官網或「以工帶振供需平台」，亦可洽詢專線：（02） 7705-9292。

    「娜娜」（左）藉由學習縫紉，獲得工作機會，高市社會局長蔡宛芬（右）肯定南區習藝所發揮功能。（芥菜種會提供）

    「阿萍」在「樂熱心輕食店」工作，改善經濟。（芥菜種會提供）

