桃園微型創業獎勵計畫開跑 最高補助12萬還助你從師傅變老闆

桃園市副市長蘇俊賓（右2）、青年局長侯佳齡（左2）、女木匠師黃裕凰（右1）、泥作職人鄭志鴻（左1）同台啟動「桃園市微型創業獎勵計畫」。（記者李容萍攝）

2025/08/18 21:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局鼓勵技職青年透過創業開展自身職涯方向，新推出「桃園市微型創業獎勵計畫」，以「工·藝師傅創出路」為計畫核心，結合創業輔導資源及創業獎勵金，針對藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮4大產業，即日起至12月19日或計畫經費用罄公告日止，提供每案6萬元至12萬元開業獎勵金，同時聘請專業諮詢顧問，協助技職青年提升創業準備從師傅變老闆，創出自己的職涯路。

桃園市副市長蘇俊賓、青年局長侯佳齡今（18）日同台宣布此計畫正式啟動，現場邀請傳承大溪百年木藝技術的堂和木器廠女木匠師黃裕凰（木藝女俠），以及泥作職人鄭志鴻（泥作阿鴻）職人擔任活動代言人，現場黃裕凰指導蘇俊賓刨木片，製作出一朵木片玫瑰花；在阿鴻老師的解說下，蘇俊賓以鏝刀、刮刀等工具，完成人生第一幅水泥鏝抹畫。

請繼續往下閱讀...

46歲的阿鴻30年來在工地打滾，從室內裝修到將水泥化為藝術創作的一環，他靠著堅定的職人精神在業界站穩腳步，常透過社群軟體傳遞正能量，堆砌出一種讓庶民共鳴的「水泥工哲學」； 黃裕凰以傳承大溪木藝為己任，作為堂和神桌第2代接班人，憑藉著一股熱忱，從傳統傳承中找到新的創新路徑，打造企業的第二曲線，現場展示的豆干玩具車就是最佳代表。

蘇俊賓表示，有別於職訓輔導，創業沒有標準答案，每位創業者都有不同的背景與故事，100位創業者就有100種歷程與挑戰。青年局首度推出的「工·藝師傅創出路計畫」，首波聚焦藝術工藝、技術工藝、美容美髮及小型餐飲等領域，協助具備專業技能的青年，透過跨局處合作，獲得更多創業資源。此計畫不僅能減輕經濟負擔，也能在店面選擇、財務規劃及專業輔導等面向，提供實質支持。

侯佳齡說，對於青年而言擁有一技之長不僅是一種謀生手段，更是實現自我價值的重要途徑，無論受雇就業、自由接案甚至投入創業，都能憑藉專業開拓多元的發展路徑並找尋人生意義。針對想從受雇者晉升為開業者的青年，青年局青創資源中心整合青年創業所需，打造青年創業單一服務窗口，除每月開設各式創業課程，也提供專家1對1輔導，協助青年解決創業過程中遇到的疑難雜症。相關計畫內容可上青年局官網查詢。

女木匠師黃裕凰（右2）、泥作職人鄭志鴻（中）分別指導蘇俊賓刨木片製作出木片玫瑰花及水泥鏝抹畫。（記者李容萍攝）

女木匠師黃裕凰。（記者李容萍攝）

泥作職人鄭志鴻。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法