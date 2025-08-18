為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    週二各地午後防雷陣雨 大台北高溫衝36度

    週二各地多雲到晴，西半部地區及東半部山區有局部大雨。（資料照）

    2025/08/18 22:07

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二各地多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨甚至豪雨；西半部高溫可以來到34、35度，大台北地區恐達局部36度或以上高溫，外出活動注意防曬。

    中央氣象署預報，週二各地為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，尤其南部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風，外出攜帶雨具備用，此外清晨西半部地區有零星降雨機率，恆春半島則不定時有局部短暫陣雨。

    溫度方面，週二東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以來到34、35度，大台北地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。離島天氣：澎湖、金門多雲短暫陣雨，氣溫26至31度；馬祖晴到多雲氣溫26至30度。

    天氣風險公司指出，週二台灣以東海面有熱帶性低氣壓北上，經過那霸附近進入東海，未來不排除增強為熱帶性低氣壓，但路徑偏北，對台灣無直接影響。不過，台灣環境處於低壓帶，大氣不穩定度高，午後對流旺盛，局部地區可能出現短時強降雨與雷擊，需注意瞬間大雨。

    紫外線指數部分，週二全台各縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為偏南風，迎風面擴散條件稍轉好，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

    週二西半部高溫可以來到34、35度，大台北地區恐達局部36度或以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二全台各縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

