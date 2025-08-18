高雄國際航空站 首迎女性主任王郁珍上任

傅耀南（左）交棒，王郁珍（右）成為全台甲等航空站第一位女性主任。（民航局提供）

2025/08/18 20:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際航空站卸任、新任主任今（18）日交接，王郁珍成為全台甲等航空站第一位女性主任。

民航局長何淑萍主持交接典禮，原主任傅耀南回到民航局服務，協助督導高雄新航廈等各項業務，王郁珍原為台北站副主任，今天走馬上任高雄國際航空站主任。

民航局指出，傅耀南於2016年7月18日到任，任職已逾 9 年，期間率領高雄站得到106年政府服務品質獎、第17屆檔案管理金檔獎，創下無延遲開場、無工安事故的紀錄，16座空橋汰換工程提前三個月完工，也獲得第24屆公共工程金質獎優等，他個人則於2019年獲交通部模範公務人員殊榮。

王郁珍是國立交通大學運輸與物流管理學系博士，自2000年即進入民航局體系，歷任航站管理組技正、科長、簡任技正及現任台北國際航空站副主任等職務，今天成為全台甲等航空站第一位女性主任。

王郁珍於擔任台北站副主任期間，督導同仁參與行政院國土辦關鍵基礎設施指定演習，參與「113年為民服務績效」考核獲第一名。

何淑萍表示，高雄國際航空站運量及航班持續成長，目前國際航點已恢復至疫情前98％，運量則恢復至疫情前91％，新航廈擴建工程已全面展開，工程期間如何兼顧營運與旅客服務，是高雄現階段最大的挑戰。

王郁珍則表示，高雄機場正處於一個轉型與成長的重要階段。需求面上，新航線持續開闢，國際與國內旅客人數增加，對於多元服務的需求也在增加；供給面上，外界對機場服務、設施品質與組織形象的期許也愈來愈高。此外，還必須面對組織人力不足的挑戰，這是對營運韌性與創意的考驗。

