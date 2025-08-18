為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    奇趣栽培的鹿角蕨品種逐漸普及 園藝初學者也搶買

    隨著鹿角蕨的普及化，一些常見的品種，價格已經變得親民。（記者吳俊鋒攝）

    隨著鹿角蕨的普及化，一些常見的品種，價格已經變得親民。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/18 21:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕屬於奇趣栽培的鹿角蕨，近年來掀起流行風潮，有些品種逐漸普及之後，不再物稀為貴，價格變得親民，台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班更推出上板的客製化服務，深受玩家歡迎，連園藝初學者也跟著搶買，目前是熱銷植物之一。

    七甲五街花卉產銷班長黃毅斌指出，鹿角蕨很好照顧，確實是園藝初學者可以輕易上手的植物之一，尤其繁殖力強，在本土培養下，常見的品種多已普及化，價格下調，市場接受度更高，帶動買氣。

    黃毅斌表示，鹿角蕨屬熱帶雨林的下層植物，適應高溫潮濕的環境，可以在沒有直接日照的室內生長，尤其能固定於木板、樹幹或岩壁上，形塑立體化的時髦造型，比起平面盆栽更有現代感，受到年輕人喜愛。

    黃毅斌強調，鹿角蕨採水苔栽種，1次充分澆水，就能撐2個月，但要記得施肥，由於是草本植物，孢子或不定芽都可繁殖，生命力強，因此加速普及化。

    黃毅斌說，目前鹿角蕨價格已經較為親民，常見的二叉、三角、象耳、圓盾…等，1、200元就有，加上栽培、管理容易，值得推薦給園藝初學者。

    黃毅斌提到，另外，巨獸、女王、深綠龍、亞洲猴腦…等較為珍稀的品種，價格也會視未來普及程度而有所變動。

    鹿角蕨很好照顧，被認為園藝初學者也可輕易上手。（記者吳俊鋒攝）

    鹿角蕨很好照顧，被認為園藝初學者也可輕易上手。（記者吳俊鋒攝）

