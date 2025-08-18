為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    9月全面下架4G 699吃到飽？遠傳：仍有2通路可辦

    遠傳電信4G 699吃到飽方案，在直營通路與網路門市仍可申辦。（資料照）

    2025/08/18 20:29

    〔記者林志怡／台北報導〕許多民眾選擇電信資費方案時，偏好吃到飽方案，但近期有網友在論壇提到，遠傳電信要求經銷商於今年9月下架4G 699方案，希望全力推動5G方案，引起討論。遠傳電信表示，考量經銷商資費方案單純化，以及推動高階客群轉用5G，將不再提供4G 699吃到飽方案，但直營通路與網路門市仍會持續提供4G 699資費方案，有需求的民眾仍可前往申辦。

    有網友在論壇指出，多家通訊行都貼出遠傳下架4G 6XX資費方案的消息，提醒有需求的網友抓緊時間申辦，引起網路討論，有網友認為，民眾未來想選4G，將只剩下限速限流量方案，但也有網友認為，4G以499、399方案為主流，影響不大。

    對於相關討論，遠傳電信表示，遠傳直營、加盟與網路門市提供4G、5G多元方案，包含4G月租149元起資費，以及499、599、699吃到飽方案等豐富選擇。

    但遠傳電信表示，基於經銷商通路客群的經營考量、以及5G為目前消費者申辦主流，提供資費方案略微不同，經銷商通路停止銷售4G月租699方案，但仍提供4G月租 499、599吃到飽方案，以及399方案等不同價位資費，與5G多元資費，滿足不同客群需求。

