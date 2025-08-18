中國休漁期解禁 金馬澎展開威力掃蕩防越界

澎湖海巡隊提前部署，查緝驅離越界中國漁船。（澎湖海巡隊提供）

2025/08/18 19:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國伏季休漁於16日中午12時結束，為嚴防中國漁船大舉越界，鄰近國家亦紛紛嚴陣以待。海巡署金馬澎分署為維護國家安全及漁場作業秩序，保障漁民作業權益，永續海洋資源利用，全面提高戒備，提前自15日起規劃為期3日各離島威力掃蕩專案勤務，並加強雷達及岸際科技監控裝備偵蒐，由巡防艇超前部署預置於越界熱區的限制水域外界線，以嚴密監控中國籍船舶動態。

此次金馬澎分署就往年中國漁船越界熱區及作業態樣進行研析，除指導各巡防區加強雷達偵蒐監控，並妥適規劃海上勤務重點及執法作為；此外，為深化政府與民間公私協力，共同捍衛我國海域的理念，將持續拜會各離島漁會，宣導檢舉獎勵措施，期以漁民參與的力量，擴大守護海域資源及作業秩序的成效。

金馬澎分署強調，為期3日的專案掃蕩旨在機先嚇阻中國漁船越界，專案結束後，將持續貫徹相關執法作為，強力取締越界作業漁船，並籲請漁民朋友，如發現中國漁船違規越界至我國海域作業，請立即將相關資訊通報海巡署118專線，海巡單位將立即派艇前往處置。

中國休漁期解禁，金馬澎分署展開威力掃蕩。（澎湖第七岸巡隊提供）

