響應環保祭祀 中市樂成宮、慈濟宮、玉皇殿、南天宮今年加入

環保局目前積極推動宮廟紙錢集中。（市府提供）

2025/08/18 19:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中元節將屆，民眾還是有金紙的習慣，為維護環境品質，台中市政府環保局推「紙錢減量集中燒」及「以功代金」，統計今年全台中市已有645處宮廟及2632處公寓大廈配合環保祭祀相關措施，除了大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、南屯區萬和宮、文昌宮、中區萬春宮及太平福成宮廟皆已選擇環保祭祀措施，今年豐原慈濟宮、沙鹿玉皇殿、東區台中南天宮及樂成宮也加入。

環保局提醒，紙錢焚燒會產生細懸浮微粒（PM2.5）、一氧化碳及揮發性有機物等危害人體的空氣污染物，且影響呼吸道健康，統計台中市紙錢集中燒，自2016至2025年紙錢集中收運量達3萬6707.67公噸，另統計今年1至7月已突破3000公噸以上，再創歷年新高。

環保局表示，曾有位原本居住於台中的市民朋友，因其居住的公寓大廈長年焚燒紙錢造成空氣污染，而選擇搬離台中，但在今年回到台中後發現，他原本所居住的公寓大廈已全面配合環保局所推廣的環保祭祀措施，居住環境煥然一新。

環保局表示，持續推廣「以（米）功代金」之環保公益理念，鼓勵市民將購買紙錢的費用轉化為公益捐款，例如捐助弱勢團體等行動，用善行累積福德的實際行動取代傳統祭祀、燃燒紙錢的習俗，達到降低空污目的。

中元節將至，環保局推民眾拜拜後將紙錢集中。（市府提供）

