    首頁　>　生活

    伊甸助圓夢！視障癌童小綺 人生最後一哩不留遺憾

    小綺在家人老師的陪伴下，開心地嘗試了人生中第一次的甜甜圈DIY體驗。（伊甸基金會提供）

    小綺在家人老師的陪伴下，開心地嘗試了人生中第一次的甜甜圈DIY體驗。（伊甸基金會提供）

    2025/08/18 20:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕伊甸基金會桃園加恩服務中心月前攜手視障癌童小綺一家人，完成一場充滿笑容與回憶的「圓夢憩旅」。這不只是一趟旅程，更是一份在生命盡頭寫下的深刻禮物。年僅11歲的小綺，兩個月大時被診斷罹患雙眼視網膜母細胞瘤，歷經多次手術與化療，在生命即將進入尾聲時，她勇敢出發，與最親愛的家人與老師，共同規劃自己的圓夢之旅，走完人生中最繽紛的一段路。

    小綺出生於2014年，原居彰化，嬰兒時期被診斷罹患惡性腫瘤，因癌細胞轉移，陸續摘除雙眼，視力全盲。5歲那年，隨家人北上桃園，病況穩定後，經轉介接受伊甸桃園加恩服務中心的視障生活重建服務。

    在社工林謙慈的協助下，小綺順利申請特教資源，就讀公立幼兒園，學習定向行動與點字等技能，漸漸適應失明生活。進入小學階段，伊甸團隊與市府教育局、學校校長及特教主任通力合作，進行校園無障礙場勘，確保小綺能無縫銜接教育體系好好學習。

    兩年前，小綺病情再度復發，轉為骨肉癌，儘管搬回彰化，治療期間，仍與林謙慈保持聯繫。當小綺病情急轉直下，生命進入倒數階段時，林謙慈持續關心，更與家人討論申請伊甸的「圓夢憩旅」服務，希望為孩子在迎來人生的畢業典禮前，創造一份珍貴的體驗。

    圓夢憩旅團隊為了讓小綺有趟舒適的旅程，為她準備特製照護輪椅，使用減壓材質，以減少久坐的不適，可以直接上下車，過程中因地點選擇陷入猶豫，幸好點字老師孫念慈同為視障者，親自查詢資訊，最終選定有無障礙設施的桃園八德「巧克力工廠」作為旅遊地點。

    當天，小綺與家人、定向老師宋譿芯一同參與製作巧克力甜甜圈與泡芙，藉由嗅覺沈浸式體驗聞到不同可可豆的香氣與風味，在溫馨氣氛中創造無數笑聲，陪伴小綺體驗許多人生中的第一次，隨行的攝影師與工作人員為她記錄合照與影片，留下難忘回憶。孩子上個月回到天家，小綺一家人也放下不捨與遺憾，繼續前行。

    伊甸「圓夢憩旅」服務，針對無法自行或透過家屬協助使用一般大眾交通工具、復康巴士及其他無障礙交通工具者，如安寧病人、重度失能者、中低收入戶者等，陪伴他們到最想去的地方。服務洽詢電話：（02）2230-7715 分機5302。

    伊甸社工林謙慈（左）與同為視障者的點字老師孫念慈（右），帶領小綺透過嗅覺體驗，聞到不同可可豆的香氣與風味。（伊甸基金會提供）

    伊甸社工林謙慈（左）與同為視障者的點字老師孫念慈（右），帶領小綺透過嗅覺體驗，聞到不同可可豆的香氣與風味。（伊甸基金會提供）

    伊甸的圓夢憩旅服務，為視障癌童小綺一家留下不遺憾的愛。（伊甸基金會提供）

    伊甸的圓夢憩旅服務，為視障癌童小綺一家留下不遺憾的愛。（伊甸基金會提供）

    熱門推播