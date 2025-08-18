新北盼設A2a、A5a站 交通部：須先更新號誌系統

隨著人口成長和運量提升，民意代表及民眾不斷提出在機捷增設A2a站及A5a站，以提升地區交通機能。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著人口成長和運量提升，民意代表及民眾不斷提出在機捷增設A2a站及A5a站，以提升地區交通機能。立法院交通委員會今（18）日赴新北泰山公所聽取簡報，交通部鐵道局長楊正君指出，增站必須更新號誌系統，是否更新尊重桃園市府；立委洪孟楷認為，應要求桃園市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換；蘇巧慧則說，有需求的是新北市民，應由新北市府提出跟桃園談。

新北捷運工程局綜合規劃科長黃維崧指出，機場捷運A2a站預計設於二重抽水站北側越堤道，A5a站則在新北大道、民生路口附近，出入口位於塭仔圳公園用地，上部結構已完成預留，地方期盼增設站點已久。市府已在2017年至2022年7次提報交通部審議。若未來桃園捷運有考量增購列車並進行系統更新，建議納入增設新站規劃，新北市將同步向中央爭取。

楊正君表示，捷運增設站點不同於高速公路增加匝道，捷運軌道每一條鋼軌都有訊號在走，增設車站有困難，必須要搭配號誌系統，A2a站及A5a站一定要等到號誌重新建置，才能做技術上可行評估。號誌系統更新時間點尊重桃園市府，如要提前更新，交通部都會支持。

交通部常務次長林國顯則說，桃市府可考慮提前啟動號誌更新，因為A9是否停車、快車調度等問題，最終都涉及號誌容量與運能，建議先評估各站間運量與未來需求，若預估5至10年內將出現供需瓶頸，應及早規劃號誌更換。

洪孟楷表示，機捷不管增設A2a站、A5a站或是增加車廂，影響的是雙北及桃園居民，決定權卻都在桃園市，認為應責成桃市府先做計畫，評估系統使用年限何時更換等。

蘇巧慧則說，既然有需求的是新北市民，應由新北市府提出跟桃園談，且桃捷公司應訂定短、中、長期的營運優化方案，若方案不可行也要說清楚。

桃園捷運工程局表示，目前列車不足問題確實存在，桃捷已提出增購計畫，並送交中央審查。至於延伸路線的需求，應由新北市府正式提出，桃市府才能配合協調並研議，而非單方面由桃園承擔。

