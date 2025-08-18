為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高市近1年查獲8起農地非法棄置廢棄物 扣8車逮6人移送法辦

    高雄去年7月迄今查獲8起農地非法棄置廢棄物，已逮獲6人移送法辦。（市府提供）

    

    2025/08/18 19:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局聯手檢警自去年7月迄今，於旗山等6區查獲8起農地非法棄置、掩埋廢棄物，已循線逮獲6人移送法辦，持續擴大偵辦中。

    環保局自去年7月以來，陸續在旗山、岡山、杉林、梓官、美濃、茄萣6區，查獲8起農地非法棄置、掩埋廢棄物，檢警當場查扣7部怪手及1部貨車，循線逮獲6人移送法辦。

    其中以杉林區杉林段近旗山溪農地最大，面積3110平方公尺，換算大約3分地，經環保局人員隨機開挖，發現掩埋夾雜廢塑膠、廢纖維布等大量廢棄物，檢警現場查扣怪手，循線查獲怪手司機移送法辦，全案擴大偵辦中。

    環保局表示，棄置行為人將面臨1年至5年有期徒刑，最重得併科1500萬元罰金，並將依法扣押相關機具，同時限期清除棄置物，繳清移置與保管費用後，才得發還扣留車輛；廢棄物產出方即所謂「土頭」，同樣須負起連帶清理責任，依法視為共犯。

    環保局指出，農地是不可替代的生存資源，一旦遭破壞難以回復，除了純淨土壤外，嚴禁回填任何廢棄物，特別是營建或拆除工程所產生建築及裝潢廢棄物，應依法委託合格清除處理業者，提醒民眾切勿因小失大，非法棄置或回填農地、魚塭。

