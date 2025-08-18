國光客運高墾4路線停駛 8/31起由高雄、屏東客運接手

高墾線9117、9127、9188、9189，國光客運8月31日起退出營運，由高雄及屏東客運接手。（資料照，高雄區監理所提供）

2025/08/18 18:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕國光客運全台有62條路線，由於公司虧損嚴重，擬停駛14條路線，其中高墾線9117、9127、9188、9189，8月31日起確定由高雄客運及屏東客運接手營運。

國光客運在疫情之後，由於銀行還款還息到期，利息成本較重，今年上半年欠銀行30多億元，目前欠款降至20多億元。由於國光客運今年兩度延遲發薪，公路局要求優先強制整併高雄、屏東、墾丁6條路線，國光客運則另申請停駛8條中長途南部路線，總計擬停駛14條路線。

針對優先整併的路線，公路局運輸組長梁郭國表示，經協調相關業者，9117高雄-台17線-墾丁、9127高雄-台88線-東港-大鵬灣、9188高雄-台88線-鵝鑾鼻、9189高鐵左營站-台88線-小灣這四條路線，由高雄及屏東客運接手營運；該路線原本即為國光、高雄及屏東客運共管經營，國光客運退出營運後，路線、班次不變，對民眾不受影響。

至於1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮兩條路線，國光客運也規劃8月31日起同步退出營運。總經理任季男表示，目前朝在地業者尋找接手對象，目前已有方向及共識，待公路局核定公告。據了解，這兩條路線可能由屏東客運接手營運，現於行政程序中。

至於其他8條路線，任季男表示，範圍包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄，現尚與公路局討論路線及處理方式，正積極尋找有意願業者。

