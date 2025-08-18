為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國3坑洞害20部車爆胎 過了2個月未獲理賠！

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎，高公局已完成路面小面積刨鋪作業。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎，高公局已完成路面小面積刨鋪作業。（民眾提供）

    2025/08/18 18:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年6月間因連續豪大雨，造成國道3號194.7公里南下路段出現坑洞，共有20部車因坑洞造成爆胎，車主抱怨迄今未獲賠償。高速公路局中區養護工程分局台中工務段表示，已請路面契約維護廠商積極辦理相關賠償事宜，將持續追蹤賠償進度。

    關於這起國道爆胎事件，國道7隊指出，發生時間為今年6月13日晚間8時許，因國道3號194.7公里南下路段出現坑洞，造成20部自小客車或小貨車，因為行駛中間車道遇到坑洞而爆胎，所幸沒有人員傷亡，後續有通知高公局進行坑洞修復作業，肇事原因仍待釐清。

    高公局台中工務段指出，這次的爆胎事件主因是連日的豪大雨，造成路面瀝青混凝土鋪面出現軟化，讓國道3號南下194.71中間車道出現路面約5公分深的坑洞，當晚就緊急進行修補，一等到放晴就進行小面積刨鋪作業，明年將進行彰化與烏溪路段的全路段刨鋪工程。

    高工局台中工務段表示，有關賠償部分，已請路面契約維護廠商積極辦理相關賠償事宜，可能因為案件較多，也有委由專業保險公司來處理，後續將繼續追蹤賠償進度。

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播