國3坑洞害20部車爆胎 過了2個月未獲理賠！

國道3號彰化路段坑洞造成20部車爆胎，高公局已完成路面小面積刨鋪作業。（民眾提供）

2025/08/18 18:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年6月間因連續豪大雨，造成國道3號194.7公里南下路段出現坑洞，共有20部車因坑洞造成爆胎，車主抱怨迄今未獲賠償。高速公路局中區養護工程分局台中工務段表示，已請路面契約維護廠商積極辦理相關賠償事宜，將持續追蹤賠償進度。

關於這起國道爆胎事件，國道7隊指出，發生時間為今年6月13日晚間8時許，因國道3號194.7公里南下路段出現坑洞，造成20部自小客車或小貨車，因為行駛中間車道遇到坑洞而爆胎，所幸沒有人員傷亡，後續有通知高公局進行坑洞修復作業，肇事原因仍待釐清。

高公局台中工務段指出，這次的爆胎事件主因是連日的豪大雨，造成路面瀝青混凝土鋪面出現軟化，讓國道3號南下194.71中間車道出現路面約5公分深的坑洞，當晚就緊急進行修補，一等到放晴就進行小面積刨鋪作業，明年將進行彰化與烏溪路段的全路段刨鋪工程。

高工局台中工務段表示，有關賠償部分，已請路面契約維護廠商積極辦理相關賠償事宜，可能因為案件較多，也有委由專業保險公司來處理，後續將繼續追蹤賠償進度。

