    首頁　>　生活

    稻米達人羅偉壽關山奪冠 攜手亞軍阮玉池進軍全國賽

    台東縣關山「稻米達人選拔賽」由羅偉壽（左7）奪冠。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/18 18:16

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鄉鎮級「稻米達人選拔賽」今天在關山鎮農會休閒旅遊中心舉行，共有20名農友參賽，參賽組別皆為「香米組」，經過激烈的競賽，最終由羅偉壽及阮玉池榮獲冠亞軍，2位農友將代表關山鎮農會參加114年「台灣稻米達人選拔賽」全國賽。

    鄉鎮級稻米達人選拔賽為稻米達人選拔賽全國賽前哨站，參賽稻米需通過田間初審，進入決賽後，需進行稻穀、糙米、白米外觀、糙米性狀、蛋白質含量及食味等多項檢測評分，再由台東區農業改良場稻作研究室同仁，現場以一致的流程烹煮白米，提供由高雄區農業改良場副場長吳志文、屏東科技大學教授林素汝、農糧署東區分署台東辦事處專員林佑勳、台東農改場前副場長江瑞拱、科長丁文彥5位專家所組成專家評審團進行官能品評。

    比賽結果出爐，由羅偉壽奪得冠軍，阮玉池獲得亞軍，冠亞軍的參賽品種皆為高雄147號。羅偉壽曾於111年獲得關山鎮稻米達人競賽冠軍，並且在往年賽事中皆名列前茅。羅偉壽表示，今年度氣候條件較往年更好，留意氣候適時調整栽培條件，配合合理化施肥是奪冠要點。

    台東農改場副場長盧柏松說，關山鎮稻米品質競賽競爭分數差距小，顯示出關山米整體已達優異品質、極具競爭力，農友能入圍至決賽，在田間栽培管理必有獨到見解，藉由比賽時技術切磋和交流，期許將關山米的品質及特色再向上提升。

