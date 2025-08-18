嘉縣運動選手移地訓練 翁章梁：將編預算租車聘司機

嘉義縣長翁章梁（後排右六）今出席和興國小棒球隊校車捐贈活動，表示將編預算讓學校租車、聘司機載送。（記者王善嬿攝）

2025/08/18 17:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊日前完成移地訓練，返回嘉義途中，在國道三號發生車禍事故，擔任駕駛的許姓教練與7名球員受傷，正住院治療中。嘉義縣長翁章梁今出席和興國小校車捐贈儀式時受訪說，嘉義縣運動選手未來到外縣市移地訓練或比賽，將規定租車、請專業司機提供服務，將編列預算做相關處理。

嘉縣2所國中棒球隊1個多月內接連發生國道車禍，玉山獅子會近日籌措近百萬元經費，今天捐贈和興國小棒球隊一部9人座校車，提升校方載送學童的交通安全與效率，翁章梁今代表受贈，感謝玉山獅子會大愛。

翁章梁說，民和國中棒球隊15日發生車禍，教育處每天都掌握球員即時狀況，在醫師照顧下，情況都往好的方向發展；他第一時間前往慰問家屬，也已指示教育處檢討、改善體育班移地訓練政策。

翁章梁說，水上忠和、番路民和國中2校接連發生國道車禍，縣府將編列相關預算，讓校方租車、聘專業司機提供服務。

縣府教育處長李美華說，體育團隊到嘉義縣、市以外的縣市比賽、訓練，基本原則要求學校租車或搭乘大眾交通工具，不可讓教練兼任司機；嘉義縣、嘉義市距離較近，教練是否可兼任教練，需規劃有行政人員隨行等配套措施，最近會邀集設體育班、運動比賽團體的學校商討，進行細部規劃。

玉山獅子會長張志榮說，這不只是一輛交通車，更乘載對孩子夢想支持的守護，謝謝獅子會友慷慨解囊、熱情相挺，協助棒球隊外出交通更安全、有效率。

玉山獅子會捐贈近百萬元9人坐校車，和興國小棒球隊外出訓練更便利。（記者王善嬿攝）

