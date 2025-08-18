農業部攜手原民會修法 新制增加原民造林誘因

原民會攜手農業部修法，新制增加原住民族造林誘因。（原民會提供）

2025/08/18 17:30

〔記者林曉雲／台北報導〕為因應全球氣候變遷與國家淨零轉型目標，並提升土地利用彈性、強化我國森林資源經營，農業部與原民會今（18）日會銜公布修正「獎勵輔導造林辦法」，新制自即日起施行，導入計畫性營林規劃，縮短造林期限，並於獎勵期滿後，可銜接林業永續多元輔導及其他輔導方案，使原住民族土地有更彈性的利用空間，也增加族人森林經營誘因，並兼顧經濟生產與生態保育價值，開啟我國造林政策與原住民族土地經營並進的新篇章。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan說明，「獎勵輔導造林辦法」自農業部與原民會2008年會銜訂定以來，不僅是造林獎勵制度的法制化，更是鼓勵原住民族人積極參與造林、促進原住民族土地利用的重要契機。

請繼續往下閱讀...

谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan表示，這次修法針對造林目的、樹種選擇、獎勵期限、合理獎勵金、配套輔導作業及造林區位等面向通盤調整，將強化政策導向多元經營觀念，兼顧木材供給、生態保育與土地永續，推動森林經營全面升級。

谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan也呼籲，全國部落、團體及原住民保留地所有權人，踴躍參與新制，攜手透過森林經營與土地永續，讓原鄉土地在綠意中再生，共同實現「厚植永續、共榮部落」的願景。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法