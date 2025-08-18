為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    兩低壓包夾 中南部週三前注意短延時豪雨

    未來一週降雨分佈。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨分佈。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/18 17:17

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週將維持高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣，中央氣象署指出，目前台灣被兩處低壓夾在中間，週三前各地容易有對流發展，尤其中部山區、南部地區需注意短延時豪雨，週四後雖午後雷陣雨範圍縮小，但高溫範圍也將相對增加，時間也會拉長，民眾務必注意高溫防範措施。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，目前位於琉球南方的熱帶性地氣壓預計往北移動，並有機會在今日晚間至明日早晨增強為輕度颱風「玲玲」，對台灣影響不大，但靠近南海、接近中南半島處有另一處低氣壓，未來增強機會不大，但兩者將台灣夾在中間，導致近期容易有午後雷陣雨發生。

    劉沛滕指出，明日至週三的天氣與今天類似，除恆春半島有不定時降雨，西半部地區有零星短暫陣雨，各地維持多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且中午過後對流發展迅速，西半部地區、東半部山區易有大雨，中部山區、南部地區有短延時豪雨。

    此外，劉沛滕說，週五後因太平洋高壓增強，午後雷陣雨範圍縮小，週四、週五僅各地山區及近山區平地有局部午後雷陣雨；週六至下週一則有熱帶擾動從台灣東南方海面往東通過呂宋島，帶來一些東風到東南風，台東、恆春半島不定時有降雨發生，其他地區以午後雷陣雨的天氣型態為主。

    氣溫方面，接下來一週各地高溫炎熱，其中週三前午後雷陣雨旺盛，下雨前容易有高溫，普遍高溫33至35度，且大台北地區、部分中南部近山區平地有局部36度或以上高溫，雨後氣溫有機會小幅度降低，但週四後午後雷陣雨範圍縮小，高溫範圍相對增加，時間也會拉長。

