    首頁　>　生活

    北農7月農產品農藥殘留66件不合格 多為辣椒、韭菜、雜柑

    台北市市場處今（18）公布北農7月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，總共抽驗1145件蔬果產品，有66件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、韭菜及雜柑。（市場處提供）

    2025/08/18 17:22

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市市場處今（18）公布北農7月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，總共抽驗1145件蔬果產品，有66件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、韭菜及雜柑。市場處說明，不符規定貨品已經攔截及報廢，並在貨品上標註「農藥殘留超標，請勿拍賣」等文字，銷毀重量計11467公斤。

    台北市第一、二果菜批發市場由市府委託北農經營管理，每日皆會針對進場拍賣之果菜抽驗是否有農藥殘留，並於拍賣前完成、判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，北農隨即禁止該批貨交易，也會暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後才可以拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止供應。

    市場處每年補助北農購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13000件。市場處也表示，北農針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時通知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理。

