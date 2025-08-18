為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民團籲北宜高鐵8/20環評延期 環境部：如期舉行開放意見表達

    台鐵產業工會、民團「公民幫推」今日至交通部陳抗，呼籲週三「高鐵延伸宜蘭」環評大會延期。（記者蔡昀容攝）

    台鐵產業工會、民團「公民幫推」今日至交通部陳抗，呼籲週三「高鐵延伸宜蘭」環評大會延期。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/18 17:38

    〔記者黃宜靜／台北報導〕高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）8月20日將送環評大會，台鐵產業工會、民團「公民幫推」今天在交通部前召開記者會，呼籲後天會議延期；對此，環境部環境保護司司長徐淑芷表示，環境部尊重各方意見表達，不過環評依法、依程序辦理審查，大會並不會延期；大會當天也開放意見表達，環評委員將會納入參考。

    台鐵產業工會、民團「公民幫推」今日在交通部前召開記者會，公民幫推顧問林旺根質疑，高鐵在宜蘭僅設一個「宜蘭新站」，無法滿足縣民需求，迫使所有旅客集中單一高鐵站轉乘，將衝擊周邊道路及既有轉運系統，也與歷任縣長推動的「各鄉鎮均衡發展」藍圖背道而馳。

    前交通部長賀陳旦質疑，北宜高鐵已來到環評程序，交通部內部20幾個機構卻提出30個意見，若當初經過充分協商，怎會出現這種情況？連交通部自己都不認同、邊修邊改的方案，卻要拿給環評委員審查，高鐵資料及程序如此混亂，交通部、環境部、環評委員、行政院甚至總統，要怎麼據此做出決策？並認為後天環評大會應該延期，待交通部等單位意見整合再行討論。

    針對民團的訴求，環境部環境保護司司長徐淑芷接受媒體採訪回應，此次記者會是表達他們的意見，並無法律上禁止會議進行的因素，因此環評大會仍照常進行。環境部尊重各界意見表達，大會當天也開放民眾登記表達意見，環評委員也會將其納入參考。

    高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，將於8月20日再送環評大會討論。（資料照）

    高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，將於8月20日再送環評大會討論。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播