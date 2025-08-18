民團籲北宜高鐵8/20環評延期 環境部：如期舉行開放意見表達

台鐵產業工會、民團「公民幫推」今日至交通部陳抗，呼籲週三「高鐵延伸宜蘭」環評大會延期。（記者蔡昀容攝）

2025/08/18 17:38

〔記者黃宜靜／台北報導〕高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）8月20日將送環評大會，台鐵產業工會、民團「公民幫推」今天在交通部前召開記者會，呼籲後天會議延期；對此，環境部環境保護司司長徐淑芷表示，環境部尊重各方意見表達，不過環評依法、依程序辦理審查，大會並不會延期；大會當天也開放意見表達，環評委員將會納入參考。

台鐵產業工會、民團「公民幫推」今日在交通部前召開記者會，公民幫推顧問林旺根質疑，高鐵在宜蘭僅設一個「宜蘭新站」，無法滿足縣民需求，迫使所有旅客集中單一高鐵站轉乘，將衝擊周邊道路及既有轉運系統，也與歷任縣長推動的「各鄉鎮均衡發展」藍圖背道而馳。

請繼續往下閱讀...

前交通部長賀陳旦質疑，北宜高鐵已來到環評程序，交通部內部20幾個機構卻提出30個意見，若當初經過充分協商，怎會出現這種情況？連交通部自己都不認同、邊修邊改的方案，卻要拿給環評委員審查，高鐵資料及程序如此混亂，交通部、環境部、環評委員、行政院甚至總統，要怎麼據此做出決策？並認為後天環評大會應該延期，待交通部等單位意見整合再行討論。

針對民團的訴求，環境部環境保護司司長徐淑芷接受媒體採訪回應，此次記者會是表達他們的意見，並無法律上禁止會議進行的因素，因此環評大會仍照常進行。環境部尊重各界意見表達，大會當天也開放民眾登記表達意見，環評委員也會將其納入參考。

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，將於8月20日再送環評大會討論。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法