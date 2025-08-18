為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    奧運金牌選手也難敵！離岸流易致命 國海院監測將擴及這3處

    國海院與成功大學在台南安平觀夕平台架設離岸流即時監測實驗站有成。（國海院提供）

    國海院與成功大學在台南安平觀夕平台架設離岸流即時監測實驗站有成。（國海院提供）

    2025/08/18 17:20

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台南安平觀夕平台是離岸流好發的高風險海灘，連奧運金牌游泳選手都難敵，國家海洋研究院架設24小時離岸流即時監測實驗站，搭配巡守員驗證，今天舉辦成果說明會強調，將擴及台南漁光島、基隆大武崙、墾丁南灣，守護民眾生命安全。

    國海院分析，離岸流是在沙灘海岸常見卻容易致命的海流，流速最快可達每秒2公尺，幾乎接近世界頂尖男選手在100公尺自由式游泳比賽中的平均速度（每秒約2.16公尺）。換句話說，即便是奧運冠軍級的游泳選手，也難以在離岸流中逆游脫困，一般民眾更不可能靠蠻力游回岸邊，往往瞬間就被帶離岸邊百公尺之外。

    國海院指出，台南安平觀夕平台因地形、潮汐及波浪特性影響，在一直是離岸流好發的高風險海灘，因此與成功大學團隊1年前合作，以微波航海雷達為主、光學攝影機為輔的方式，建立可24小時連續監測離岸流的技術，並結合人工智慧演算法，開發出即時感知與警示功能。

    今年夏天透過GoOcean APP將離岸流風險資訊即時推播給巡守員，協助巡守員快速檢視是否有遊客接近高風險水域，並採取必要措施，也以目視觀察與線上通報，即時回饋與交叉檢核AI判讀結果，加速AI演算法進入成熟應用階段。

    國海院強調，在「海域安全監控應變資訊與技術先導計畫」支持下，這套技術將擴及台南漁光島、基隆大武崙、墾丁南灣，結合地方政府及海灘巡守隊，持續精進AI應用及離岸流防溺，打造更安全的水域遊憩環境。

    巡守員收到GoOcean APP推播的即時收到離岸流警示訊息，協助驗證監測技術。（國海院提供）

    巡守員收到GoOcean APP推播的即時收到離岸流警示訊息，協助驗證監測技術。（國海院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播