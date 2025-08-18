政大新生錄取泰文組被酸「外勞系」 東南亞語文系主任：對偏見感到難過

新生網路報喜卻遭攻擊，政大東南亞語文系主任、副教授黎氏仁受訪表示，對偏見感到難過。（記者林曉雲翻攝自官網）

2025/08/18 17:13

〔記者林曉雲／台北報導〕政大新生在網路報喜錄取東南亞語文學系泰文組，卻遭部分網友以「外勞系」等字眼嘲諷攻擊，東南亞語文學系系主任、副教授黎氏仁今（18）日表示，新生在網路上開心分享自己錄取的喜訊，這對東南亞語文學系來說，無疑是一大肯定，為每一位勇於選擇、擁抱多元文化的學生感到驕傲，然而也遺憾地看到，這份單純的喜悅卻遭受部分惡意言論的攻擊，這些言論顯示，社會上對於東南亞的印象仍停留在狹隘的刻板印象，甚至對移工、新住民等群體存在偏見，對此感到相當難過。

黎氏仁表示，事實上東南亞是一個充滿活力的區域，經濟成長快速，與台灣的關係也日益緊密，根據官方統計資料，台灣有將近40%的新增對外投資流向東南亞，這使得企業對東南亞區域專業人才的需求急遽增加，政大東南亞語文學系的創立，正是為了培育能為台灣企業開創海外新機會的人才，學生畢業後有非常廣闊的就業前景，這也是給予學生的最大保障。

黎氏仁說明，2017年為配合國家「新南向政策」推動而成立東南亞語文學系，今年錄取新生56人，不只教語言和文化，更透過深入的專題研究，培養學生分析和解決問題的能力，教師團隊每年寒暑假帶學生到東南亞國家，進行實地文化參訪和海外實習，希望透過雙向的交流，讓學生所學不只是書本知識，更是與世界接軌的實際經驗。

黎氏仁表示，系上畢業生出路非常多元，不只是考上國家考試，從事與移民工、外交、國際關係相關的工作；有人在非營利組織（NGO）貢獻所學，推動社會福利；也有許多人進入台商企業、知名銀行，被派駐到東南亞擔任管理職。這些都是學生未來多元出路的證明。

黎氏仁說，這次事件顯示社會仍有許多需要溝通和理解的地方，也讓他們更堅信，政大東南亞語文學系的存在意義不僅是傳授知識，更是肩負著促進國人對東南亞全面理解的社會責任，將持續努力打破偏見，用知識和專業建立起台灣與東南亞之間的真誠連結。

