常吃1美食死亡風險飆1.52倍！專家警告：注意攝取頻率

2025/08/18 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本料理深受許多台灣人喜愛，其中拉麵更是日本料理中的代表美食，不過食品專家韋恩表示，鹽分相當高的拉麵切勿常吃，根據研究，每週攝取三次以上的拉麵顯示出死亡風險提高了1.52倍，直呼，「享受拉麵這種國民食品時，有必要注意攝取的頻率和食用方式」。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，日本山形大學醫學院最近公布了有關拉麵攝取頻率與死亡風險相關性的研究成果，根據報告，每週攝取三次以上的拉麵顯示出「死亡風險提高了1.52倍的趨勢」。

研究指出，每週三次以上攝取拉麵被發現與高BMI、吸煙、飲酒、糖尿病和高血壓有關。在調整背景因素後的結果中，雖然整體沒有統計學上的顯著性，但在每週攝取三次以上的群體中，死亡風險顯示出1.52倍的增加趨勢。此外，根據子群體分析，觀察到特別是在70歲以下、酒精攝取和喝掉一半以上湯的群體中，死亡風險的上升。

研究小組表示，拉麵可以被視為日本文化的一部分，但根據情況，頻繁攝取拉麵可能通過過量攝取食鹽對健康產生不利影響，韋恩強調「享受拉麵這種國民食品時，有必要注意攝取的頻率和食用方式」。

