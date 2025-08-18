北市納管企業未完成氣候訓練 恐遭罰款最高10萬元

台北市政府今年初實行「台北市淨零排放管理自治條例」，其中規定登記於台北市、實收資本額逾新台幣10億元的上市、上櫃公司應定期辦理氣候變遷風險管理人員訓練（環保局提供）

2025/08/18 16:50

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府今年初實行「台北市淨零排放管理自治條例」，其中規定登記於台北市、實收資本額逾新台幣10億元的上市、上櫃公司應定期辦理氣候變遷風險管理人員訓練。根據台北市環保局，納管的330家單位中，有191家已完成訓練。環保局今（18日）提醒，納管的企業單位應依規定辦理訓練並完成上網申報，期限內未完成者，依自治條例規定可處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並限期改善。

環保局表示，台北市啟動企業氣候變遷風險管理人員訓練機制，要求管制對象進行氣候治理人才培訓，提升企業對氣候風險的認知與應對能力，以落實企業碳管理策略，並提昇其對氣候變遷之調適及韌性。根據北市自治條例第38條規定，納管的企業其氣候變遷風險管理人員每年需完成2小時以上的氣候變遷相關訓練，訓練課程需涵蓋氣候變遷基礎知識、國內外碳政策、溫室氣體盤查與ISO 14064驗證制度、IFRS S1與S2永續揭露準則及國際氣候公約等主題，課程來源可選擇政府機關、大專院校辦理的相關課程，也可由企業自行聘請講師辦理內訓。

環保局說明，為協助企業了解規定並順利推動，已於今年6月舉辦法規說明會，並於7月辦理4場免費訓練課程，邀請台大永續辦公室助理執行長謝宜桓，及台大風險社會與政策研究中心研究員郭雅婷針對氣候變遷問題與對策、氣候變遷與人居環境議題實作、淨零建築與循環設計、氣候變遷與人居環境議題實作氣候資料分析及數據應用，並分享轉型風險評析及建議，4場課程累計共152家企業、278人次參與訓練。

環保局強調，北市淨零排放管理自治條例於今年1月施行，各項子法亦均陸續實施、全面推展，北市創先規範企業應定期辦理氣候風險管理訓練，透過建立制度化訓練機制，強化企業治理，期攜手建構淨零韌性城市。

台北市政府今年初實行「台北市淨零排放管理自治條例」，其中規定登記於台北市、實收資本額逾新台幣10億元的上市、上櫃公司應定期辦理氣候變遷風險管理人員訓練（環保局提供）

