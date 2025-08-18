台南鄉親好消息！龍崎救護站進駐派出所 增消防車滅山林野火

龍崎消防救護站進駐派出所，正進行增建工程。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/18 16:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕龍崎區是台南市人口最少、唯一沒有消防分隊的行政區，目前在當地182線旁設置專責救護站，因廳舍的空間不足、設施老舊，決定進駐歸仁警分局龍船派出所，東移近4公里，正展開增建工程，進度順利，預計年底完成，警、消合署辦公，服務鄉親。

預計年底警消合署辦公

包含設計、監造，增建工程的總經費650萬元，啟用後，1樓仍為龍船派出所，由波麗士使用，2樓則是打火弟兄的辦公廳舍，取名龍崎消防救護站，除了救護車之外，也計畫有小型消防車進駐，因應當地山林野火的救災需求。

請繼續往下閱讀...

現有救護站是借用林業保育署在崎頂里的1處所屬廳舍，位於182線19.3公里處，原為工作站，因建物老舊，且腹地狹小，無法容納相關救災車輛停放，一旦有山林野火，需由臨近區域派遣消防車支援，恐影響時效，龍船派出所修繕後，使用空間相對較大。

龍船派出所位於石嘈、大坪等里的交界處，在182線23.25公里左右，該棟建物的總樓地板面積為242.26平方米，消防救護站有整體規劃的廳舍空間、外觀與車庫，並增設出入口，空間獨立使用，避免與警方相互干擾，工程進度已達60％，相當順利。

目前的龍崎救護站，腹地空間不足，空間也較為老舊。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法