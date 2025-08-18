金管處古寧頭戰役環境教育 獲全國環教行動方案評比特優

金管處「古寧頭戰役75週年環境教育執行成果」榮獲環境部國家環境教育行動方案特優。（圖由國家公園署提供）

2025/08/18 16:44

〔記者黃宜靜／台北報導〕內政部國家公園署金門國家公園管理處以「古寧頭戰役75週年環境教育執行成果」，代表內政部參與環境部「113年國家環境教育行動方案執行成果績效評比」，榮獲最高等級「特優」殊榮。

環境部今（18）日舉行「國家環境教育行動方案執行成果」績效評比頒獎典禮，金管處以「古寧頭戰役75週年環境教育執行成果」榮獲特優佳績，由金管處長鄭瑞昌代表領獎，象徵金管處在歷史傳承與環境教育融合上的創新實踐，獲得最高肯定。

請繼續往下閱讀...

國家公園署說明，去（113）年是古寧頭戰役75週年，為紀念這場台灣歷史發展上具關鍵意義的戰役，金管處以「展館更新」與「多元環境教育活動」雙主軸規劃環境教育計畫，並以保家衛國的英勇精神作為環教核心目標，在古寧頭戰史館更新中，新增戰役參戰官兵的故事，以其鮮活的事蹟，展現戰爭的真實面貌，並傳承英勇的精神。同時搭配「印象金戰‧1949」的沉浸式體驗，透過科技身歷其境感受戰役的震撼與壯烈情景，更體悟國軍令人敬佩的勇氣。

國家公園署提及，金管處透過創意環境教育活動讓歷史觸手可及，舉辦「古寧頭戰役75週年紀念會」，邀請曾參與古寧頭戰役的歐陽鈞英雄蒞金，傳述當年戰況慘烈與同袍之奮力應戰；與古寧頭社區合作辦理「古寧頭戰役75週年行軍體驗遊憩活動」，帶領民眾走入古寧頭聚落，體驗巷戰在聚落中進行的場景；攜手金門高中於古寧頭3營區辦理的「射擊體驗環境教育活動」，結合戰地解謎與水彈槍對戰，讓青年學子在體驗中體悟國軍不畏艱苦的精神。

國家公園署表示，此次獲獎不僅肯定金管處在推動戰地文化景觀保存、維護與活化利用不遺餘力，更展現其在環境教育的創新模式，未來國家公園署將持續與在地建立夥伴關係，發揮各國家公園的特色，進行全民環境教育，讓更多人從歷史與生態的連結中，感受永續發展的力量。

金管處「古寧頭戰役75週年環境教育執行成果」榮獲環境部國家環境教育行動方案特優；金管處長鄭瑞昌代表領獎。（圖由國家公園署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法