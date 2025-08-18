比雞腿飯超值？小火鍋豐富又便宜 網曝「這理由」：要小心

網友發文，對比雞腿飯、牛肉麵，認為小火鍋在附加服務和整體用餐體驗上更划算。示意圖。（資料照）

2025/08/18 22:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年外食價格不斷上漲，如何在有限預算內吃得飽又吃得好，是民眾關心話題。網友發文，對比雞腿飯、牛肉麵與小火鍋的價格與內容，認為小火鍋在附加服務和整體用餐體驗上相對更划算。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友前天在PTT以「為何小火鍋可以那麼便宜？」發文說，現在一般雞腿飯價格大多落在130元左右，但通常不附飲料，頂多是冬瓜茶、綠茶或沖泡式果汁。牛肉麵價格也大致相同，他坦言，「高於130元，或是略低但沒有附飲料的，我就不會去」。此外，他也提到，不少店家冷氣不足，用餐體驗大打折扣，直言「130元可能吃不到什麼正常的東西」。

相較之下，原PO認為小火鍋是較合理的選擇。他指出，市面上小火鍋價格約落在170至180元之間，便宜一點的也有145元的選擇，不僅有主餐，還附設飲料吧，提供咖啡、可樂、冰沙，甚至爆米花、冰淇淋、霜淇淋等。雖然火鍋中的肉品與蔬菜份量不見得豐富，但整體體驗更具「吃到飽」的感覺。對此，他好奇發問「為什麼會這樣」？

貼文曝光後，許多網友指出，小火鍋之所以能壓低價格，與食材本身成本較低有關，「火鍋料根本沒啥成本」、「粉泡的湯，便宜化學料，便宜合成肉」、「因為裡面都是便宜的東西」、「標配就是火鍋料+粉泡湯+2~3塊肉片 然後幾片火鍋料就澱粉+調味料，是能多貴」、「自助餐要有廚師炒菜，小火鍋只要備料」。

另有部分網友認為，便當比小火鍋來得健康，「我現在比較常吃的是選菜的那種便當店，菜要一直炒上來換，相對健康點」、「建議去吃雞腿飯比較好，最少食材『相較下』比較健康，小火鍋火鍋料狠活太多」、「火鍋料一堆加工產品，為啥洗腎的這麼多就是醬吃太多太鹹」。

