台南夏日音樂節將軍吼9/6、9/7登場 13組卡司輪番開唱

台南夏日音樂節將軍吼9月6、7日在將軍漁港熱鬧開吼。（南市觀旅局提供）

2025/08/18 16:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台南夏日音樂節將軍吼9月6、7日在將軍漁港開吼！卡司陣容有流行音樂天王畢書盡、金曲搖滾樂團TRASH、麋先生、人氣搖滾美秀集團、偶像男團「Ozone」、今年金曲獎最大贏家李竺芯、金曲入圍新星陳泳希、小男孩樂團、灣島皇后、P!SCO、創作歌手柯泯薰、張哲偉及原民美聲布拉優揚．久拉巴斯等，13組藝人齊聚輪番開唱。

將軍吼邁入第14年，活動2天分別以偶像之夜「鯤鯓開吼」、樂團之夜「將軍燃炸」為主題開唱。市長黃偉哲表示，今年特別加碼邀請圈粉無數的人氣男團「Ozone」，以及榮獲第36屆金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，共同為將軍吼活動暖場加溫。

觀旅局長林國華表示，2025將軍吼除邀請知名歌手與樂團帶來精彩演出外，另安排煙火秀，將夜空化作最浪漫的舞台，還能安排順遊周邊濱海地區，品嚐在地美食、體驗風光，留下最難忘的夏日記憶！

偶像男團Ozone號召粉絲「這次演出不僅是音樂的享受，更希望大家能跟我們一起在音樂中產生共鳴！」畢書盡也期待用溫柔歌聲傳送正能量，為台南加油；TRASH更透露將獨家為台南帶來彩蛋，讓人備受期待；麋先生、美秀集團也紛紛表示，會帶來最真摯的音樂、最熱情的表演，把愛與力量唱進每位觀眾的心裡。

首度到將軍吼演出的李竺芯說「期待跟大家一起在這裡享受『海風輕輕摸』的浪漫，也很期待品嚐小時候阿公最愛的蚵嗲，還有爸爸會帶我去買的炸螃蟹。」至於獲得金曲獎後，覺得最大的改變是什麼？她提到「生活節奏變快了，一些有趣的事物即將釋出，敬請鎖定！」

台南將軍吼音樂節邀請人氣男團Ozone開唱。（南市觀旅局提供）

台南將軍吼音樂節邀請台語天后李竺芯開唱。（南市觀旅局提供）

台南將軍吼音樂節將帶來炫麗的煙火秀。（南市觀旅局提供）

