打造珍珠海岸2漁港9月施工 永安南岸停車場採「分期分區」進行

永安漁港假日停車經常一位難求。（記者李容萍攝）

2025/08/18 16:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有永安、竹圍2大觀光漁港，審計處多次建議建立停車場收費制度，減輕港區入不敷出問題，桃市府農業局表示，將待珍珠海岸計畫工程完工，研擬朝停車收費制規劃；觀光旅遊局表示，2大漁港硬體工程預計9月進場施工、2027年完工，永安漁港南岸停車場位於工程範圍，為降低影響將採分期分區施工。

審計處指出，農業局每年編列漁港機能維護、魚市場、活動中心及直銷中心維護等經費約500到660萬餘元不等，但近5年漁港相關收入及經常支出都是入不敷出，統計2020至2024年，累計編列維護費用3028萬7068元，收入僅662萬4602元，收支差短達2366萬2466元，但依據觀旅局統計，2020至2024年永安漁港平均每年到訪人次約225萬、竹圍漁港199萬，顯示遊客到訪情形頗佳，為減輕港區長期入不敷出問題，多次建議研議港區公有停車場收費機制，至今2大漁港仍遲未建立。

永安漁港約有600個停車位、竹圍漁港則有逾千個，永安漁港假日經常一位難求，遊客得停到港區外或台61橋下空間，農業局表示，永安、竹圍漁港納入珍珠海岸計畫，將待2漁港工程完工後，研擬朝收費制度規劃。

桃市府桃園珍珠海岸計畫獲中央補助4.9億元，將重塑新屋、觀音延伸至大園等桃園沿海地區海岸風貌，觀旅局表示，其中，珍珠海岸計畫以觀光角度提升旅遊服務需求，將永安、竹圍漁港打造為「南北海岸雙星」核心基地，硬體上將進行永安漁港南岸觀海遊憩及停車空間改造，並將新屋綠隧道觀海亭與漂流木公園營造為生態探索旅遊景點，而竹圍漁港將重塑休憩空間及後續大型活動場域。

觀旅局表示，近期2漁港陸續舉辦活動，相關硬體計畫將待相關活動結束後陸續進場施作，預計9月進場施工、2027年全數完工，其中，竹圍漁港現有停車場使用不受工程影響，永安漁港南岸停車場位處工程範圍內，考量漁市場有活動及採買需求，為降低影響及配合漁市場休市，將採分期分區施工，永安漁港南岸停車場預計9月15日起施工，明年1月啟用停車場。

竹圍漁港是北台灣熱門觀光漁港。（記者鄭淑婷攝）

竹圍漁港有多個停車場，停車空間充足。（記者鄭淑婷攝）

