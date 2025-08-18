為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    妹繼承兄房產不繳302萬元遺產稅 收到查封通知馬上繳清

    書記官執行案件示意圖。（圖由法務部行政執行署屏東分署提供）

    書記官執行案件示意圖。（圖由法務部行政執行署屏東分署提供）

    2025/08/18 16:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市1名男子2018年過世，遺留1間房屋、近400張中鋼股票及高達數千萬元存款，其妹繼承房屋後，卻未繳納遺產稅，經法務部行政執行署屏東分署發出查封公文，並曉諭利害得失，男子妹妹終一次繳清302萬多元稅款。

    屏東執行分署表示，男子遺產原本由其妹單獨繼承，但因男子生前與1名女子同居多年但未結婚登記，導致男子妹妹與該名女子就遺產繼承發生爭執，女子向法院提起訴訟舉證證明2005年間他們在屏市辦婚宴宴請鄰居親友，具有合法婚姻關係，法院審理後確認該名女子為已故男子合法婚姻關係配偶，對遺產有繼承權。

    南區國稅局通知已故男子配偶及妹妹應共同繳納遺產稅，但2人屆期都未繳納，移送屏東分署執行，分署調查發現男子遺留房屋已被其妹繼承登記過戶，存款因餘額不足無法扣押，書記官通知2人說明遺產流向，妹妹未到場，配偶雖到場，但稱未取得遺產且現無資力繳納。

    該房屋屬遺產一部分，分署決定先就房屋進行查封，已故男子妹妹一接到通知，致電詢問為何查封其房，經書記官說明後，表達繳納意願並詢問繳款方式，不久後她一次繳清302萬多元遺產稅。

    屏東分署表示，我國過去婚姻採儀式婚，一旦有變故即需舉證證明徒增訟累，因此2008年修法採登記婚，本件是舊法採儀式婚衍生的遺產繼承權爭議縮影。也呼籲民眾須依法如期繳稅，如有疑問應主動洽詢稅捐稽徵機關；若對移送分署執行的案件不明瞭，也應主動電詢，切勿置之不理。

