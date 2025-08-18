為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆港務局長宿舍修繕竣工 基港分公司公告招商

    基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

    基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

    2025/08/18 16:27

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港務分公司今天（18日）辦理基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍）公告招商，基地面積3089平方公尺（934坪），建築物樓地板面積287平方公尺（87坪），投資人可經營項目包含零售、文創、餐飲等。招商文件登載於基隆港務分公司入口網站（首頁/港務快訊/招商招租）查詢。

    基隆港務分公司指出，招商標的高遠新村歷史建築位於基隆市中山區和平社區，鄰近基隆港西16號碼頭與西岸郵輪碼頭，距離基隆車站僅約5分鐘車程，從基地內即可從高處近望基隆港，更鄰近球子山燈塔、基隆港築港紀念碑、百年仙洞巖及海蝕佛手洞等知名景點，是一完美結合港口歷史與現代文創新風貌的新景點。

    高遠新村歷史建築是日治時代，為基隆港築港需要，提供在台最高長官使用官舍，原名為築港出張所仙洞町官舍；戰後作為前交通部基隆港務局局長宿舍，並將此宿舍群改名為高遠新村，基隆市政府於2006年登錄為歷史建築。港務公司為活化文化資產，自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工。

    修復工程特色在於還原建築物最初建成完整風貌，工程團隊考證日治藍曬圖作為原貌修復參考依據，將原有材料採「保存極大化」原則，戶外庭園亦復原為原有空間格局及日式景觀，保存原有大樹。歷史建築整體園區氛圍相當清靜悠閒，是個能放鬆身心，又能體驗文化藝術價值的好地方。

    基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

    基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

    基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

    基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播