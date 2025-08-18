基隆港務局長宿舍修繕竣工 基港分公司公告招商

基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍），基隆港務分公司自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工，基隆港務分公司今天（18日）正式公告招商。（圖為基隆港務分公司提供）

2025/08/18 16:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港務分公司今天（18日）辦理基隆港高遠新村歷史建築（昔日的基隆港務局長宿舍）公告招商，基地面積3089平方公尺（934坪），建築物樓地板面積287平方公尺（87坪），投資人可經營項目包含零售、文創、餐飲等。招商文件登載於基隆港務分公司入口網站（首頁/港務快訊/招商招租）查詢。

基隆港務分公司指出，招商標的高遠新村歷史建築位於基隆市中山區和平社區，鄰近基隆港西16號碼頭與西岸郵輪碼頭，距離基隆車站僅約5分鐘車程，從基地內即可從高處近望基隆港，更鄰近球子山燈塔、基隆港築港紀念碑、百年仙洞巖及海蝕佛手洞等知名景點，是一完美結合港口歷史與現代文創新風貌的新景點。

高遠新村歷史建築是日治時代，為基隆港築港需要，提供在台最高長官使用官舍，原名為築港出張所仙洞町官舍；戰後作為前交通部基隆港務局局長宿舍，並將此宿舍群改名為高遠新村，基隆市政府於2006年登錄為歷史建築。港務公司為活化文化資產，自2021年辦理歷史建築修復再利用工程，於2024年8月9日竣工。

修復工程特色在於還原建築物最初建成完整風貌，工程團隊考證日治藍曬圖作為原貌修復參考依據，將原有材料採「保存極大化」原則，戶外庭園亦復原為原有空間格局及日式景觀，保存原有大樹。歷史建築整體園區氛圍相當清靜悠閒，是個能放鬆身心，又能體驗文化藝術價值的好地方。

