    首頁　>　生活

    台南偏遠國小9天內須提群性發展計畫 被批倉促草率

    台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，多所偏遠地區學校投訴，希望教育局推動「群性學習發展計畫」，應給學校合理準備時間。（記者劉婉君攝）

    台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，多所偏遠地區學校投訴，希望教育局推動「群性學習發展計畫」，應給學校合理準備時間。（記者劉婉君攝）

    2025/08/18 16:32

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市超過40所偏遠地區國小，日前接獲教育局發文，須於25日前提出「台南市偏遠地區學校群性學習發展實施計畫」申請，由於學校接到公文時已是12日，扣除例假日，僅剩9個工作日可以完成所有必要的行政程序，台南市教育產業工會獲接不少基層教師及校方投訴，抨擊教育局的行政時程草率、忽視教育現場實況，應給學校合理準備時間。

    教育局：延至9月1日繳交

    對此，台南市教育局強調，為了讓學校有更多時間討論適性發展的課程方案，已將該計畫的申請表格簡化，以減少行政負擔，考量暑假期間學校課程討論時程安排，也彈性調整各校提出計畫時程延至9月1日，各校也可依實際執行情形滾動修正，讓計畫內容更貼近學校運作及學生需求。

    台南市教產工會理事長陳葦芸表示，多所偏校正忙於修復颱風所造成的設施損毀，人力吃緊，呼籲行政推動應建立於制度合理、時程可行與專業尊重之上，給予學校合理準備時間，讓教育回歸學生本位、專業本位與理性治理。

    教育局指出，114學年度學生群性發展計畫是為了整合學生人數少於50人的偏遠地區學校教育資源，並促進學生可以跨校或跨年級共學，因此規劃補助申請經費，支持小型學校規劃跨校或跨年級的學生共學方案，如果各校申請過程有任何問題，教育局輔導團隊可以隨時提供協助，期待透過教育團隊的合作，一起為學生共創更好的教育品質。

