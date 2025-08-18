今年澎湖縣政府地方型SBIR計畫 12案14家業者結案

今年澎湖縣政府地方型SBIR計畫，提供資金補助與專業輔導，協助業者從技術開發、產品設計到市場導入，打造友善創業環境。（記者劉禹慶攝）

2025/08/18 16:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣政府地方型SBIR計畫，提供資金補助與專業輔導，協助業者從技術開發、產品設計到市場導入，打造友善創業環境。共有12案14家業者順利結案，涵蓋文化創意、觀光旅遊、特色餐飲及綠色永續等多元領域，展現澎湖產業的創造力與競爭力。

和風工作室將解謎機制全面數位化，設計出互動式島嶼遊程；東衛参捌則以澎湖自然景色為靈感，研發陶瓷釉彩並搭配手作課程；原茶工坊將傳統風茹茶透過蒸餾技術轉化為琴酒與蘭姆酒；澎來商行則將仙人掌果實創意入點心，推出甜甜圈與蛋糕捲；鈺威銓將砂鍋土魠魚火鍋製成冷凍即食包；龍門海鮮則以澎湖魚卵開發冷凍調理包。

請繼續往下閱讀...

浪漫三傻與浩運動旅行社首度將模組造船技術導入觀光產業，打造出客製化、高效率的觀光船設計；柏德文創將廢棄蚵殼轉化為夜燈；寶物有限公司則運用絲瓜絡與大花咸豐草開發天然清潔與保養品；莳氛調香與秘室共享空間更進一步將在地植物應用於沐浴乳、按摩油與改良皮拉提斯器材。

信興海產行開發以海葡萄與仙人掌為原料的常溫膠原蛋白飲品；閑畫家常推出結合澎湖古早話、插畫與有聲導讀的小書，讓本土語言以生動方式重返大眾視野。澎湖縣政府統計，去年SBIR計畫共創造超過1600萬元的營業額，誕生81項創新產品與36項延伸商品，不僅點燃研發能量，更實質提升企業營收與市場競爭力。

牡蠣殼粉再利用，搖身一變成為美麗藝術品。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法