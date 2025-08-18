竹東鎮獲中央補助逾5000萬 115年改善長春路等4要道

竹東鎮長春路三段（自強路至朝陽路）人行環境改善計畫總經費3900萬元，將重新規劃道路配置，打造友善安全的用路環境。（竹東鎮公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所爭取內政部國土管理署支持、獲中央補助逾5000萬元，辦理長春路三段、竹美路一段與柯湖路一、二段，以及北興路二、三段道路改善；鎮長郭遠彰表示，9月爭取代表會臨時會通過配合款預算，即著手展開設計規劃，希望明年順利動工提升道路品質，讓竹東交通更順暢、步行更安全。

竹東鎮公所指出，長春路為竹東鎮核心2條主要幹道之一，這次長春路三段（自強路至朝陽路）人行環境改善計畫總經費3900萬元，中央補助3198萬元 、公所自籌702萬元，將重新規劃道路配置，期有效利用道路空間，透過新設符合人本及無障礙設計的人行道、妥適規劃臨停空間，打造友善安全的用路環境。

竹美路連結公道五和員山路，柯湖路連結東科路和雲南路，都是通往竹科的重要聯絡道。竹美路一段與柯湖路一、二段道路改善計畫總經費1200萬元，中央補助984萬元、公所自籌216萬元，將刨鋪老化路面、改善路基、增設夜間反光標誌，提升行車平整度與安全性。

北興路則是台68線與台3線的主要幹道，北興路二、三段（台68交流道口至興農街）道路品質提升計畫總經費1000萬元，中央補助820萬元、公所自籌180萬元，將進行路面全面刨鋪、使用環保再生瀝青、重劃標線、更新附屬設施，讓要道更安全、更美觀。

郭遠彰說，感謝中央支持與公所團隊積極努力，在有限預算中爭取到超過5000萬元補助，大幅減輕鎮庫負擔。各工程明年執行完成後，不僅可讓民眾通學、通勤、散步更安心，提升道路服務品質，同時也讓街道景觀更美、更友善。

竹東鎮竹美路一段與柯湖路一、二段道路改善計畫，將刨鋪老化路面、改善路基、增設夜間反光標誌，提升行車平整度與安全性。（竹東鎮公所提供）

