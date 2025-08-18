苗栗萬善祠及范苟祠骨灰罐遷移計畫 提供多元安置選擇

位在苗栗市南苗地區的范苟祠，安置在祠內的骨骸將進行遷移。（苗栗縣政府提供）

2025/08/18 16:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府21日將召開苗栗市萬善祠及范苟祠骨灰（骸）罐遷移安置說明會，協助民眾了解相關作業流程並化解各項疑慮；苗栗縣政府民政處指出，對於先人骨骸罐遷移安置，將提供彈性措施，有主骨灰（骸）及神主牌位除遷往苗栗市生命紀念館、銅鑼雙峰納骨塔外，也可選擇領取15000元補償金後，自行決定遷移至其他合法處所。

苗縣府民政處指出，苗栗市萬善祠及范苟祠坐落於苗栗市南苗段縣有土地上，因年代久遠，地上物所有權人已難以考據。考量建物老舊，加之萬善祠管理委員會停止運作多年，為賦予先人更新穎、舒適之身後環境，以及配合「南苗舊市區更新地區都市更新計畫」需要，因而推動骨灰（骸）罐遷移安置作業，讓先人安息，也為苗栗市未來發展，奠定更良好的基礎。

民政處表示，萬善祠及范苟祠無主骨灰（骸）及神主牌位，未來將全數移置苗栗市生命紀念館；至於有主骨灰（骸）及神主牌位，則採彈性措施，可移往苗栗市生命紀念館、銅鑼雙峰納骨塔，或選擇領取15000元補償金，自行決定遷移至其他合法處所。針對選擇苗栗市生命紀念館者，苗栗市長余文忠允諾提供選擇座向之優待，祈願先人在新的安息處所獲得安寧。

民政處說，有疑義的民眾，可於21日下午2點30分前往苗栗市恭敬里活動中心參與說明會，會中將充分說明完整遷移作業。

苗栗市萬善祠及范苟祠內的無主骨灰（骸）罐，將遷移至苗栗市生命紀念館。（苗栗市公所提供）

