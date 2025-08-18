為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    弱勢學子助學金缺口300萬 花蓮展望會號召「助學行動」

    展望會東區辦事處李玉明區處長邀請響應「助學行動」，陪伴花蓮弱勢孩子走在學習路上。（圖由花蓮展望會提供）

    展望會東區辦事處李玉明區處長邀請響應「助學行動」，陪伴花蓮弱勢孩子走在學習路上。（圖由花蓮展望會提供）

    2025/08/18 16:21

    〔記者王錦義／花蓮報導〕開學在即，花蓮縣有3千多名弱勢家庭的學子長期靠家扶中心、台灣世界展望會的助學金減輕求學負擔。台灣世界展望會東區辦事處指出，每3名東部地區經濟弱勢兒少，就有1名由展望會持續關懷，每學期透過「助學行動」提供助學金，讓孩子不因家庭困境而中斷學習。然而開學在即，花蓮地區仍面臨300萬缺口。展望會呼籲社會大眾踴躍響應，一起成為弱勢學子的堅強後盾。

    台灣世界展望會東區辦事處指出，展望會協助的個案小宜及弟弟由媽媽獨力扶養長大，是展望會陪伴4年的孩子，去年底媽媽因車禍受傷、影響工作收入，家中經濟陷入困境。好不容易小宜的媽媽脫離險境轉出加護病房，卻因脊椎受損無法行動，現已出院積極配合復健。小宜及弟弟努力學習著照顧媽媽，更自發在半夜輪流照護媽媽、協助翻身，一家人照顧彼此努力生活。

    「發生意外後，除了感恩有親友支持，也感謝展望會社工定期訪視及提供學用品、白米等物資，以及急難醫療補助，讓我們的困境得到舒緩！」台灣世界展望會東區辦事處長李玉明說，部分弱勢家庭的困境處於多元需求且需要長期支持，加上花蓮地區經濟產業受天災影響甚鉅，弱勢家庭工作機會銳減、收入不穩。現逢開學季，資源不足的家庭承受極大的經濟壓力，甚至有孩子因為家庭經濟崩潰而休學打工分擔家計。

    教育是孩子脫離貧窮的起點、擁抱夢想的鑰匙，展望會呼籲社會大眾用一份愛心、一份助學金支持「助學行動」，陪伴花蓮孩子堅毅地走在學習路上，在未來成為更好的大人。展望會指出，展望會透過助學金確保學子不因家中變故而中斷學習、穩定就學，詳情可洽愛心專線：03-8236868。

    花蓮有許多弱勢家庭學子因家庭經濟支柱受傷陷入求學困境，小宜熟練使用輔具協助媽媽側身，花蓮展望會提供助學金度難關。（圖由花蓮展望會提供）

    花蓮有許多弱勢家庭學子因家庭經濟支柱受傷陷入求學困境，小宜熟練使用輔具協助媽媽側身，花蓮展望會提供助學金度難關。（圖由花蓮展望會提供）

    花蓮有許多弱勢家庭學子因家庭經濟支柱受傷陷入求學困境，姊弟2人合力協助媽媽從輪椅準備移到床，花蓮展望會提供助學金度難關。（圖由花蓮展望會提供）

    花蓮有許多弱勢家庭學子因家庭經濟支柱受傷陷入求學困境，姊弟2人合力協助媽媽從輪椅準備移到床，花蓮展望會提供助學金度難關。（圖由花蓮展望會提供）

