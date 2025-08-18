為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北百貨公司驚見老鼠「瞎拼」？ 手扶梯當跑步機奮力跳階

    近日有民眾逛某間百貨公司驚見一隻老鼠在向下的手扶梯上跑，拍下影片後PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads：crazybeesexy）

    近日有民眾逛某間百貨公司驚見一隻老鼠在向下的手扶梯上跑，拍下影片後PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads：crazybeesexy）

    2025/08/18 18:06

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕鼠鼠也來「瞎拼」？近日有民眾逛某間百貨公司驚見一隻老鼠在向下的手扶梯上跑，拍下影片後PO網引發熱議，看到牠小小的身子奮力想往上跑逃生，又莫名讓人想為牠喊聲「加油」。

    一位女網友近日在Threads上PO出兩段影片，可以看到一隻小灰鼠在向下的手扶梯想逆向往上爬，但卻屢屢失敗，努力跳上一階，再連跳三階，卻因手扶梯的關係始終沒前進，長長的尾巴還險些夾進踏階與側板之間的間隙。原PO忍不住笑稱，「百貨公司的老鼠真調皮內……手扶梯當成跑步機了呢！」

    據悉，事發於新北某間百貨，影片可以看到有民眾被突然出在腳邊的老鼠嚇到，加速逃離手扶梯。原PO透露，最後因為實在上不去，這隻老鼠也放棄繼續往上爬，轉身逃往別處。

    該貼文曝光後至今已吸引近190萬人次瀏覽、近2萬人按讚，「好想跟牠說聲加油」、「好擔心牠尾巴被夾進去縫縫然後變成薯泥」、「好怕牠尾巴被夾到」、「莫名覺得可愛，但如果出現在餐廳就不可愛了」、「老鼠：跑一小時了怎還在原地」、「老鼠都比我認真運動」、「這樣看不覺得牠很可愛也很努力嗎」、「這是不是一種滾輪？」

    據《民視新聞網》報導，百貨公司回應，當天有做清消工作，未來會增加巡檢頻率，每兩週就消毒一次，與專業公司進行蟲鼠防治，希望不要再發生類似狀況。

