嘉市港坪運動公園友善環境再造斥資6650萬 明年9月完工

有31年歷史的嘉市港坪運動公園，將斥資6550萬元進行友善環境再造計畫工程。（記者丁偉杰攝）

2025/08/18 15:59

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有31年歷史的嘉義市港坪運動公園，將斥資6550萬元進行友善環境再造計畫工程，今天由市長黃敏惠主持工程啟動儀式，黃敏惠表示，將透過植栽設計、鋪面改善等面向打造港坪運動公園成為嘉市的運動美學地標，工程預計明年9月完工、10月開放啟用。

黃惠敏與市議長陳姿妏、台灣設計研究院院長張基義、建築師蔡嘉豪及工程團隊藤淦營造公司代表等人，今天出席港坪運動公園友善環境再造計畫工程啟動儀式，共同按下宣誓工程啟動的按鈕，共同見證歷史新頁，為工程送上祝福。

黃敏惠說，港坪運動公園完成建館於1994年，兼負休憩、運動賽事舉辦等複合型功能，為帶給民眾更優質友善空間，市府提出改善方案，送審由經濟部產發署委託台灣設計研究院執行的「城市美學計畫」，在全國12案中，嘉市有2案通過，將與台灣設計研究院合作，為港坪公園帶來新風貌。

嘉市立體育場長張家羽表示，此次工程以融入城市美學的理念，打造嘉市運動美學地標，將透過植栽設計、鋪面改善、步行空間建置，以及品牌指標CIS設計、照明設施優化，將運動休閒環境再升級。

工程將採分期施工方式，施作範圍包含打造木都美感的綠林大道、綠意盎然的市民廣場、森林意象的活力廊道、運動休閒的綠蔭廊道等項目，預計明年9月完工、10月開放啟用。

嘉義市長黃惠敏（右三）與市議長陳姿妏（右四）、台灣設計研究院院長張基義（右二）等人，今天出席港坪運動公園友善環境再造計畫工程啟動儀式。（記者丁偉杰攝）

嘉市港坪運動公園友善環境再造計畫工程，將採分期施工。（記者丁偉杰翻攝）

