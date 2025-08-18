為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    因楊柳封閉 玉山主群峰線等部分登山路線8/19重啟

    玉山主峰線步道約5.5公里處的溪溝棧橋已修護完成，恢復通行。（玉管處提供）

    玉山主峰線步道約5.5公里處的溪溝棧橋已修護完成，恢復通行。（玉管處提供）

    2025/08/18 16:04

    〔記者張協昇／南投報導〕楊柳颱風快閃過境，造成玉山國家公園多條登山路線受損封閉，經玉管處派員搶修後，宣布明（19日）起恢復玉山主群峰線、八通關線、南二段線、秀姑巒線、新康山線及瓦拉米線生態保護區等登山路線入園活動，惟關山及庫哈諾辛山線因其聯外道路南橫公路中斷，暫不開放。

    中度颱風楊柳日前過境，造成玉山國家公園多條登山路線受損，其中玉山主群峰線步道多處倒木阻隔通行，且步道約5.5公里處溪溝棧橋更遭落石擊中毀損，無法通行。

    經玉管處派員積極搶修後，19日起宣布恢復玉山主群峰線、八通關線、南二段線、秀姑巒線、新康山線及瓦拉米線生態保護區等登山路線入園活動。關山及庫哈諾辛山線因其聯外道路南橫公路中斷，臨時便道僅限當地居民通行，暫不開放；其他尚未開放路線，其開放時間、條件及申請方式，屆時另於玉山國家公園網頁公布。

    玉管處表示，颱風過後，山區仍有午後降雨情形，地質不穩，並常有落石、崩塌危險及倒木情況，呼籲入園時務請注意路況及自身安全。

    八通關線西段東埔至白洋金礦山屋步道沿線多處倒木，玉管處派員移除。（玉管處提供）

    八通關線西段東埔至白洋金礦山屋步道沿線多處倒木，玉管處派員移除。（玉管處提供）

