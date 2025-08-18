為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    林口輕軌規劃X型路網盼優先建設 交通部：新北桃園須先取得主導共識

    林口輕軌規畫路線。（記者羅國嘉攝）

    林口輕軌規畫路線。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/18 15:36

    〔記者羅國嘉／新北報導〕因1200月票加持，林口輕軌運量達到優先路網條件。立法院交通委員會今（18）日上午赴新北泰山聽取簡報，新北捷運工程局指出，林口輕軌已由遠期路網爭取調整為優先推動，規劃採「X型」路線銜接林口舊市區、長庚醫院與機場捷運A8、A9站，目前正與桃園捷運局研議接軌與合作營運；交通部則表示，將加速審查，並要求新北、桃園先行取得主導共識，以利持續推動。

    新北捷運工程局綜合規劃科長黃維崧指出，此案於2022年獲交通部核定為遠期路網。因應機場捷運運量成長，已於今年7月提送整體路網更新報告，爭取將林口輕軌調整為優先推動路線。目前規劃為「X型」路網，一端自粉寮路連接林口舊市區，經文化二路跨越高速公路，銜接至長庚醫院及機場捷運A8站（直達車停靠）；另一方向則延伸至林口新興工業區及A9站。該規劃已與地方及公路局溝通，也持續與桃園捷運局研議長庚輕軌接軌或營運合作。若交通部核准，將進入可行性研究階段。

    關於大林口輕軌，鐵道局長楊正君表示，整體路網規劃已於8月13日簽報交通部，原則同意備查。

    交通部常務次長林國顯指出，鐵道局已於8月14日送交計畫，交通部將儘快審視並報部長核定。之所以要進行整體規劃，是因為各縣市推動軌道建設時，有的以供給導向，有的以需求導向，最後必須整合、避免衝突。未來若由桃園或新北主導，雙方需先協調出共識，才能持續推動。

    桃園捷運工程局表示，考量轉乘便利、區域發展及工程可行性，已於機捷A8站及機捷A9站規劃銜接林口輕軌連通機制，後續將再與新北協商。

    （記者羅國嘉攝）

    新北捷運工程局綜合規劃科長黃維崧指出，此案於2022年獲交通部核定為遠期路網。因應機場捷運運量成長，已於今年7月提送整體路網更新報告，爭取將林口輕軌調整為優先推動路線。（記者羅國嘉攝）

    鐵道局長楊正君（右）表示，整體路網規劃已於8月13日簽報交通部，原則同意備查。（記者羅國嘉攝）

    鐵道局長楊正君（右）表示，整體路網規劃已於8月13日簽報交通部，原則同意備查。（記者羅國嘉攝）

