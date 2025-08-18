考上政大「這科系」被酸「外勞系」！網曝2出路：就業超吃香

網友分享錄取政大東南亞語文學系泰文組，遭部分網友以「外勞系」等字眼嘲諷。圖為政大校門口。（資料照）

2025/08/18 16:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大學分發陸續出爐，許多考生在社群分享錄取喜訊。網友說，錄取政大東南亞語文學系泰文組，卻遭部分網友以「外勞系」等字眼嘲諷。但有網友表示，有泰文專業，可考移民署或到外商公司，超吃香的。

網友前天在Threads發文分享大學分發結果，開心表示自己錄取國立政治大學東南亞語文學系泰文組，並寫道「雖然不是歷史系，但終於圓夢了」。貼文曝光後，卻有網友留言嘲諷，「但你是外勞系」、「是不是傻逼」等詞語，引發爭議。

不過，也有許多網友強調應尊重每一種語言與文化，「希望大家都能夠尊重每一個語言，而不是根據該語言在哪個國家常講，而冠上刻板印象」、「你台灣社會現在基層、勞力工作還都要靠這些外籍移工，他行他上」、「台灣人的言論自由永遠少了『尊重』」。

更有人以過來人經驗分享，「25年前我大學畢業時，政大韓語系分數也不高，但現在韓流席捲亞洲，誰能預料未來發展」？

也有網友指出會批評是因為視野狹隘，「台灣對於東南亞人都停留在很落後的印象，是因為台灣沒有太先進，所以來的人才才都是勞力密集的人才。我在英國商學院留學遇到的同學滿多都是泰國人，而且看得出來身家都很不錯；在很多創意產業上，他們比台灣先進，像廣告、設計，上課時教授都曾拿泰國的案例來講解，只能說站在哪個高度，你看到的就是什麼」。

此外，也有不少人看好東南亞語系的就業前景，認為這類科系相當吃香，「這超吃香的，可以準備考移民署了，比一堆歐美系外語好找工作」、「跟英文都一起學好，以後外派一個月薪水7、8萬」、「這個系很有發展吧，外商公司什麼的都可以去」。

