玩遊戲、飲清涼 竹南觀光文化季8/23、24邀親子「逐南風・調啤趣」

竹南觀光文化季23、24日邀民眾暢飲啤酒、漁港逐風。圖為往年活動熱鬧舉辦場景。（資料照）

2025/08/18 15:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所為推廣夏季觀光旅遊，將於23、24日連2天舉辦竹南觀光文化季活動，邀請遊客「逐南風・調啤趣」。竹南鎮公所也攜手竹南啤酒廠提供免費台啤試飲，為期2天的活動並安排歌手演唱、美食市集與遊戲體驗等，歡迎遊客蒞臨竹南鎮「清涼一夏」。

竹南鎮公所表示，活動以推廣在地文化、特色啤酒及家庭休閒娛樂為主軸，規劃一系列好玩有趣的活動和啤酒文化饗宴。竹南觀光文化季23日下午2點至傍晚6點，先在龍鳳漁港登場，邀請多位歌手及樂團演出，以及竹南鎮校園歌喉戰獲獎者演唱。鎮公所也安排趣味闖關遊戲、親子手作DIY、氣墊遊戲區、美食市集以及台啤試飲，還規劃超大型酷炫機甲機器人打卡拍照區。

觀光文化季第二天則於上午10點至下午4點半在竹南啤酒廠舉辦，除藝人演出、氣球表演秀，以及邱可芬舞蹈團、展夢圓藝舞蹈團帶來精彩的舞蹈表演，更規劃台啤舞台專屬的特賣快閃、滿額送好禮活動。竹南鎮公所同樣安排周邊活動，包括趣味闖關遊戲、親子手作DIY、氣墊遊戲區、台啤試飲活動和美食市集小吃。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

