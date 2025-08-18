高雄鴨肉飯店拒收5個1元硬幣 消保官：國家通用貨幣不能拒收

高雄一家鴨肉飯店家 拒收5個1元硬幣，引起討論。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄一家鴨肉飯店家遭民眾指控拒收5個1元硬幣；對此，高雄消保官今天（18日）強調，除非店家事先有公告，否則只要使用的是國家通用貨幣，店家不能拒收，消費者可提出申訴。

一位民眾在這家鴨肉飯店的評論區留言，指8月16日在這家店消費305元，拿出3張100元和5個1塊硬幣，沒想到這家店竟然拒收1塊錢？「我長這麼大還沒遇過這樣拒收的，1塊是法定貨幣，依法店家是不能拒收的!」氣得直接給出一顆星。

網友則紛紛表示「5個1元明明就很正常，如果50個1元拒收還比較有道理」、「用5個一元付錢不是很平常的事嗎?」、「不收就不要買，走人剛好!」

對此，高市府主任消保官殷茂乾今天受訪指出，除非店家事先有公告，否則在消費之後，消費者支付款項時，只要使用的是國家通用貨幣，店家不能拒收。如果有爭議，雙方應該好好溝通，若未能解決，請消費者向市府消費者服務中心提出申訴，消保官會予以處理。

律師則強調，雖然拒收1元硬幣，法律上並無罰則，但依照中央銀行法規定，只要是我國法定貨幣，店家就有收取義務，若店家拒絕受理，法律面上稱為「受領遲延」，未來不得主張客人未付錢，禁止追討差額。

