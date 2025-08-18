廬山溫泉區廢除 投縣府：持續攬客3飯店每年開罰

南投縣府於2012年廢止廬山溫泉區。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/08/18 15:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕曾有「天下第一泉」之稱的廬山溫泉區，風災重創後上方母安山北坡滑動，南投縣府2012年公告廢止溫泉區，並在埔里福興農場打造溫泉區，勸說業者下遷，至今廬山仍有3家偷偷營業、有業者還在網路平台攬客；南投縣府表示，前年起每年都有裁罰，另在臉書平台推銷攬客的飯店，近日也予以開罰。

位在仁愛鄉的廬山溫泉區，2008和2009年接連遭辛樂克、莫拉克颱風重創，上方母安山北坡滑動，專家學者皆表憂心，南投縣府在2012年公告廢止溫泉區，即區內的溫泉飯店、民宿等旅宿業都不能再營業。南投縣府後來在埔里鎮福興農場鑿到溫泉、開發為溫泉區，縣府並有認購優惠方案，勸說廬山溫泉業者到福興溫泉區營業，多年來廬山旅宿業者經歷多次豪雨、颱風，店家陸續停業，到前年原有10家，今年剩3家在偷偷營業。不只可在訂房網路平台訂到房間，其中一家規模較大的飯店還有網路平台常更新招攬住宿的訊息。

請繼續往下閱讀...

南投縣府觀光處副處長林秀梅表示，3家業者違法在廢止的廬山溫泉區營業，從前年至今年縣府皆依發展觀光條例第55條規定，每年都有裁罰，依法可罰10萬至200萬元，而仍大肆在臉書平台推銷攬客的飯店，縣府近日也予以開罰。

林秀梅說，這3家飯店業者因資金考量，當年沒參加福興溫泉區認購案，加上在廬山投下的資金高、捨不得廢棄，縣府已在重要入口設告示牌，提醒廬山北坡有滑動潛藏危險，請遊客不要在此區住宿，另外也拆除業者在路口的廣告看板。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法