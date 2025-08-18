為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗栗逐浪季8/23登場 體驗海洋文化與沙雕藝術魅力

    苗栗縣政府23日將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季‧魚你漫遊」活動，在行銷記者會中，邀請遊客感受苗栗海岸線的文化魅力與熱情。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府23日將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季‧魚你漫遊」活動，在行銷記者會中，邀請遊客感受苗栗海岸線的文化魅力與熱情。（記者張勳騰攝）

    2025/08/18 15:11

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府23日將在通霄海水浴場舉辦「逐浪季‧魚你漫遊」活動，今（18）日召開行銷記者會，此次結合「苗栗慢魚海岸」理念，規劃海洋文創市集、海洋寶貝選拔秀、海底總動員等主題闖關活動，串聯通霄沙雕藝術節，在夏日海風與沙雕藝術中，邀請遊客感受苗栗海岸線的文化魅力與熱情。

    苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，苗縣府以白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶為核心，結合「苗栗慢魚海岸」理念串連海線資源，於去年提案「白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」獲交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫」補助，打造「白沙聖域．天空之丘」觀光品牌，未來將持續深耕海線文化，打造海線觀光亮點。

    23日上午10點至下午4點在通霄海水浴場舉辦「逐浪季‧魚你漫遊」活動，以「懂魚、知魚、吃在地、吃當季、說魚的故事」為主軸，規劃有海洋文創市集、海洋寶貝選拔秀、海底總動員：達克比說故事、海洋探險家學院等多元體驗活動，其中海洋探險家學院，將牽罟、石滬捕魚透過桌遊互動方式遊戲，引導民眾學習認識海洋文化，並結合主題闖關集點，凡完成集點任務還可獲得精美小禮物。

    海洋寶貝選拔秀活動將於19日中午12點開放線上報名，歡迎家長幫家中寶貝以創意海洋主題扮裝，擁有難忘的夏日午後，相關訊息可上「苗栗慢魚海岸」臉書粉絲專頁。

    苗栗縣「逐浪季‧魚你漫遊」活動規劃有海洋文創市集，圖為苑裡鎮心雕居展示文創商品。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣「逐浪季‧魚你漫遊」活動規劃有海洋文創市集，圖為苑裡鎮心雕居展示文創商品。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（右），展示苗栗推動慢魚海岸成果。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（右），展示苗栗推動慢魚海岸成果。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（中）參觀海洋文創市集攤位。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（中）參觀海洋文創市集攤位。（記者張勳騰攝）

