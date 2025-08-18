鏟屎官請留意！北市動保處今發送簡訊補助毛孩絕育

北市動保處今（18）日發送3000則簡訊，提醒飼主快幫毛孩完成絕育（台北市動保處提供）

2025/08/18 15:12

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市動保處今（18）日發送3000則簡訊，提醒飼主快幫毛孩完成絕育。動保處表示，今（114）年截至7月31日止，已補助1974隻家犬及家貓的絕育手術費，補助款餘額還可以供台北市民以及居留證登記於台北市的外籍人士申請。

動保處說明，台北市家犬貓絕育補助採「先手術，後補助」方式辦理，公犬貓絕育每隻可補助800元、母犬貓絕育每隻補助1500元，市民可自行選擇熟悉的動物醫院為犬貓完成絕育，並完成植入晶片與寵物登記，及1年內有效狂犬病預防注射，即可透過台北服務通線上申請，或紙本郵寄方式向動保處申請。動保處補充，今年編列家犬貓絕育補助預算高達594萬6000元，尚有354萬餘元可供申請，建議飼主儘早為寵物完成絕育及申請補助，動保處將於今年12月20日，或補助額滿時停止受理申請案。

動保處表示，今日已透過政府專屬短碼簡訊平臺發送3000則簡訊，提醒111年至113年間完成寵物登記的飼主應依法為寵物絕育或申報免絕育。如家犬貓已經完成轉讓登記或已絕育仍收到簡訊，可能是因為寵物登記資料仍為「未絕育」，飼主只要洽原來為犬貓完成絕育手術的動物醫院，或至動保處網站「主題專區-寵物登記服務」查詢寵物登記站，就近辦理寵物登記資料變更為「已絕育」即可，如犬貓已死亡亦請辦理寵物登記除戶，或對簡訊及相關程序有任何疑問，可電洽動保處服務專線，或至動保處網站「我要申請-寵物絕育補助專區」查詢。

家犬絕育後可降低罹患生殖系統疾病風險（台北市動保處提供）

