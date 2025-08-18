為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推廣庇護工場中秋禮 吳怡霈：成就日常100％小確幸

    新北市勞工局舉辦庇護工場秋節產品推廣記者會，圖為樸樹咖啡介紹中秋產品。（記者賴筱桐攝）

    新北市勞工局舉辦庇護工場秋節產品推廣記者會，圖為樸樹咖啡介紹中秋產品。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/18 14:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局今天在市府舉辦「中秋團圓 庇護同行」庇護工場產品推廣記者會，邀請年度代言人吳怡霈、副市長朱惕之與勞工局長陳瑞嘉出席，共同頒發獎座及商品回饋券給今年支持採購的前10名企業代表。吳怡霈呼籲民眾，以行動支持庇護工場好物，把感動傳遞出去，「成就日常100%的小確幸」。

    吳怡霈表示，她與新北庇護工場的緣分始於10多年前節目拍攝，當時看見多元商品與庇護員工的努力深受感動，庇護工場除了大家熟悉的糕點外，還有手工藝品、文創商品、手工皂，甚至提供工商服務，每件產品都凝聚員工的才華與心力，「支持庇護工場，不只是帶回一份商品，更是把一份力量與溫暖帶回家！」

    朱惕之致詞表示，新北庇護工場產品多元，從以往的餅乾麵包不斷開發各種品項，近年擴及香氛、空氣清淨機，照顧民眾生活的每個面向，感謝企業願意共襄盛舉，有好幾個企業已經下了中秋節大訂單，希望大家分享庇護工場好產品，「讓團結溫暖的心更凝聚在一起」。

    活動現場邀請身障藝人「臭豆腐樂團」帶來組曲，隨後播放吳怡霈拍攝的年度庇護形象影片，再由5家庇護工場幹部及員工輪番上陣，推薦中秋新品禮盒，包括慈泰庇護工場的「一口月光」、樸樹咖啡樹林店的「豐盛禮盒」、慈佑庇護工場的「極地冒險」、慈育庇護工場的「綜合精裝大禮盒」、喜憨兒庇護工場的「幸福蔓延」等。

    勞工局表示，民眾可透過蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」下單，單筆消費滿399元，可登錄發票參加「新北庇護399月月抽IPhone16」抽獎活動，獎項包含IPhone16 Pro手機、瑞士HOTPAN休閒鍋、Dyson吹風機等。

    新北市庇護工場產品多元，送禮自用兩相宜。（記者賴筱桐攝）

    新北市庇護工場產品多元，送禮自用兩相宜。（記者賴筱桐攝）

    新北市庇護工場年度代言人吳怡霈（左）頒獎給採購庇護工場前10名的企業。（記者賴筱桐攝）

    新北市庇護工場年度代言人吳怡霈（左）頒獎給採購庇護工場前10名的企業。（記者賴筱桐攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播