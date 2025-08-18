推廣庇護工場中秋禮 吳怡霈：成就日常100％小確幸

新北市勞工局舉辦庇護工場秋節產品推廣記者會，圖為樸樹咖啡介紹中秋產品。（記者賴筱桐攝）

2025/08/18 14:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局今天在市府舉辦「中秋團圓 庇護同行」庇護工場產品推廣記者會，邀請年度代言人吳怡霈、副市長朱惕之與勞工局長陳瑞嘉出席，共同頒發獎座及商品回饋券給今年支持採購的前10名企業代表。吳怡霈呼籲民眾，以行動支持庇護工場好物，把感動傳遞出去，「成就日常100%的小確幸」。

吳怡霈表示，她與新北庇護工場的緣分始於10多年前節目拍攝，當時看見多元商品與庇護員工的努力深受感動，庇護工場除了大家熟悉的糕點外，還有手工藝品、文創商品、手工皂，甚至提供工商服務，每件產品都凝聚員工的才華與心力，「支持庇護工場，不只是帶回一份商品，更是把一份力量與溫暖帶回家！」

朱惕之致詞表示，新北庇護工場產品多元，從以往的餅乾麵包不斷開發各種品項，近年擴及香氛、空氣清淨機，照顧民眾生活的每個面向，感謝企業願意共襄盛舉，有好幾個企業已經下了中秋節大訂單，希望大家分享庇護工場好產品，「讓團結溫暖的心更凝聚在一起」。

活動現場邀請身障藝人「臭豆腐樂團」帶來組曲，隨後播放吳怡霈拍攝的年度庇護形象影片，再由5家庇護工場幹部及員工輪番上陣，推薦中秋新品禮盒，包括慈泰庇護工場的「一口月光」、樸樹咖啡樹林店的「豐盛禮盒」、慈佑庇護工場的「極地冒險」、慈育庇護工場的「綜合精裝大禮盒」、喜憨兒庇護工場的「幸福蔓延」等。

勞工局表示，民眾可透過蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」下單，單筆消費滿399元，可登錄發票參加「新北庇護399月月抽IPhone16」抽獎活動，獎項包含IPhone16 Pro手機、瑞士HOTPAN休閒鍋、Dyson吹風機等。

新北市庇護工場產品多元，送禮自用兩相宜。（記者賴筱桐攝）

新北市庇護工場年度代言人吳怡霈（左）頒獎給採購庇護工場前10名的企業。（記者賴筱桐攝）

